Губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем России и наградил внесших вклад в развитие региона

Фото Александры Степановой

В подмосковном Красногорске прошла торжественная церемония вручения федеральных и региональных наград жителям, внесшим вклад в развитие Московской области - это мероприятие было приурочено ко Дню России. Медаль, знаки отличия и звания отличившимся вручил губернатор Андрей Воробьёв.

- В этот день мы традиционно отмечаем заслуги тех, кто своим трудом, своими делами помогает нашей стране и нашему Подмосковью идти вперед, развиваться, - сказал Андрей Воробьёв. - Сегодня здесь представители самых разных профессий – специалисты в области промышленности, космической отрасли, те, кто лечит и учит наших детей.

Губернатор поблагодарил участников церемонии за профессионализм и неравнодушие, многолетнее служение России и любимому Подмосковью.

- Как сказал Президент: «Россия – это единая команда, и в этом единстве залог ее успеха и достижения всех поставленных целей». Каждый регион старается внести свою лепту в общую победу, развитие экономики, социальной сферы, укрепление безопасности, совершенствование государственного управления. Подмосковье – большой, растущий регион, где сегодня проживает более 9 миллионов человек. Важно, что каждый на своем месте помогает делать жизнь людей комфортнее, а регион – сильнее. Именно из этого складывается наш общий результат.

Среди награжденных - руководитель фармацевтического завода «ЗиО-Здоровье» в Подольске Николай Сафонов. В Московской области он трудится уже почти полвека, а предприятие возглавляет с 2007 года. На тот момент завод работал всего на 6% своей мощности, а сегодня ежегодно выпускает более 33 млн упаковок различных препаратов. За этот труд Николай Сафонов удостоен звание «Почетный гражданин Московской области».

Многодетным супругам из Подольска Дарье и Сергею Корнюшиным губернатор передал медаль ордена «Родительская слава». Владимиру Виноградову, который около 30 лет развивает патриотические и благотворительные проекты, в том числе в зоне СВО, - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Высшую региональную награду - орден «За заслуги перед Московской областью» I степени - Андрей Воробьёв вручил руководителю Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Олегу Кононенко. За долгие годы работы в отрасли он совершил 5 космических полетов, 7 выходов в открытый космос и провел более тысячи суток на орбите (это действующий мировой рекорд).

Также среди награжденных - целая группа подмосковных медработников.

Дмитрию Сухареву, более 30 лет работающему в Московском областном госпитале для ветеранов войн, присвоено

звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Травматологу-ортопеду Подольской областной клинической больницы Денису Сидоркину вручена медаль Луки Крымского, а руководителю Детского научно-клинического центра имени Рошаля в Красногорске Татьяне Шаповаленко - орден «За заслуги перед Московской областью» II степени.

Учитель начальных классов СОШ №11 из Сергиева Посада Татьяна Сергеева в начале этого года спасла, рискуя своей жизнью, 8-летнего мальчика, на которого напал мужчина с ножом. Женщина получила тяжелые ранения, но защитила ребенка. За этот гражданский поступок губернатор наградил педагога орденом «За доблесть и мужество».