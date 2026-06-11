Губернатор Андрей Воробьев поздравил подмосковных победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Фото: Сергей Шешин

В одинцовской Гимназии имени Примакова сегодня проходит ежегодное мероприятие «Взлет.Пикник» - на него традиционно приезжают ребята со всего Подмосковья, которые в течение учебного года стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников. Сборная Московской области уже пятый год подряд финиширует второй среди регионов, собравших на ВсОШ наибольшее число наград. В этом году подмосковные школьники получили 578 дипломов (годом ранее было на 28 меньше). 111 мальчишек и девчонок стали победителями заключительного этапа олимпиад по разным предметам.

Одно из главных достоинств «Взлет.Пикника» - возможность пообщаться в неформальной обстановке со сверстниками из других округов - в том числе в процессе активностей, мастер-классов и так далее.

- Очень символично, что мы встречаемся с целеустремленными, неравнодушными, умными ребятами в День России - нашей любимой Родины, - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. - Хочу поздравить всех жителей Подмосковья, которые трудятся, учатся, защищают, делают много важных и добрых дел! По доброй традиции мы встречаемся с теми, кто очень достойно работал. Сегодня здесь собрались дети, преподаватели, родители, наставники, которые проявили себя в этом учебном году.

Андрей Воробьёв отметил, что Московская область стабильно входит в число самых успешных на ВсОШ регионов.

- Нам очень важно, что сюда приехали ребята из разных уголков Подмосковья, разных школ, с разными интересами. Но каждого из них объединяет умение побеждать, ставить цели, достигать их.

Андрей Воробьёв подчеркнул, что участники пикника являются примеров для ребят из своих школ.

- Мы здесь, чтобы сказать вам спасибо, что вы большие молодцы, ну и, конечно, пожелать, чтобы ваши мечты, стремления были реализованы. У вас для этого все есть. Ну а мы всегда рядом, гордимся вами. Вы – большие молодцы!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Топ-5 предметов, в которых школьники Московской области завоевали наиболее число призовых мест:

- обществознание - 56 дипломов,

- астрономия - 52,

- право - 44,

- технология - 43,

- основы безопасности и защиты Родины - 42.

42 школьника из Подмосковья стали победителями или призерами по 2 и более предметам.

Губернаторские выплаты для участников заключительного этапа ВсОШ:

- 100 тысяч рублей получат ребята, набравшие не менее 30 от максимального количества баллов по предмету;

- 300 тысяч - призеры,

- 500 тысяч - победители.

Учителя из 80 школ Московской области, где подготовили самых успешных участников ВсОШ, также получают стимулирующие выплаты.