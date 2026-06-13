Дождь и до +30 градусов ожидаются в Москве 13 июня 2026 года Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Погода 13 июня в Москве обещает быть дождливой и пасмурной, однако столбики термометров могут подняться до +30 градусов. Советуем взять перед выходом из дома зонтик, чтобы не промокнуть.

Погода в Москве 13 июня 2026: температура воздуха

В субботу, 13 июня, в Москве прогнозируется облачная погода, небольшой дождь и гроза. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, кратковременные осадки в виде дождя, а также гроза. На столбиках термометров в этот день можно будет увидеть +28...+30 градусов. Ночью же температура опустится до +14...+16 градусов. Осадки не покинут российскую столицу даже в темное время суток.

Ветер преимущественно южный от 6 до 11 метров в секунду, однако иногда его порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление в этот день составит 742 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

Осадки ожидаются в Москве в субботу, 13 июня. Будьте внимательны и осторожны: обходите стороной шаткие конструкции и рекламные щиты, не оставляйте детей без присмотра, а также будьте бдительны вблизи пешеходных переходов.

Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, с субботы в столице начнется понижение температуры.

«Характер погоды начнет менять приближающийся с запада холодный атмосферный фронт. Он активизирует развитие в столичном регионе кучево-дождевых облаков, который станут причиной ливней и гроз, местами вероятен град и шквалистые усиления ветра. Начнется постепенное ослабление жары», - поделился синоптик в социальных сетях.