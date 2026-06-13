В итоге, чтобы остановить метания «Порше», полицейским пришлось стрелять Фото: Прокуратура Московской области.

Видео с лихачем на «Порше» в январе этого года не обсуждал только ленивый. «Круче, чем в Голливуде!» - писали в соцсетях в комментариях под видео, на котором водитель иномарки пытается вырулить между двух сугробов и полицейской машины.

Машина привлекла внимание инспекторов ДПС своими госномерами – они были специально залеплены снегом. Водителю дали сигнал остановиться. Раз, второй. А он дал по газам, вырулил на встречку и был таков.

Водитель «Порше» протаранил машину ДПС в Балашихе

Сотрудники ГИБДД пустились в погоню. Догнали нарушителя, преградили ему путь. Один из инспекторов подошел к машине со стороны водителя, приказал ему выйти и предъявить документы. Вместо этого водитель включил заднюю передачу, дал по газам и протаранил задним ходом служебную машину. Потом проехал вперед – и снова назад. Вперед-назад. И так трижды. Все это время бился об служебный автомобиль. В какой-то момент еще и задел полицейского.

В итоге, чтобы остановить метания «Порше», полицейским пришлось стрелять: предупредительный в землю и несколько раз по колесам машины. А чтобы извлечь нарушителя – разбить стекло на двери со стороны водителя. Только тогда он «сдался». Тогда же стало ясно, что в машине он не один.

- Я вообще эту машину, будь она не ладна, продать хотел. И ехал в тот день на сделку, - заявил полицейским водитель. – Не остановился, потому что испугался – водительских прав у меня с собой не было. А дальше уже просто запаниковал. Но зла никому не желал.

Мужчина несколько слукавил. Когда выяснили его персональные данные («героя» зовут Равиль Аймалетдинов), стало ясно, что не остановился он, потому что ехал без прав. А без прав ехал, потому что ранее их у него забрали. А забрали их… правильно, потому что он уже попадался пьяным за рулем.

Более того, и в этот раз он тоже был нетрезв.

- На одном из допросов он заявил, что за пару дней до этого употребил запрещенное вещество*, - говорят собственные источники KP.RU

- Мы и ехали в тот день за «запрещенкой», - признался один из свидетелей по этому делу.

От медосвидетельствования Равиль Аймалетдинов, как можно догадаться, отказался. По решению суда его арестовали.

- Ему предъявлено обвинение по трем статьям: управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию (ч.1 ст.264.1 УК РФ), применение насилия в отношении представителя власти (ч.2 ст 318 УК РФ) и умышленное повреждение чужого имущества (ч.2 ст.167 УК РФ), - рассказали в прокуратуре Московской области.

Расследование уже закончено, дело направили в Балашихинский городской суд для рассмотрения по существу, Аймалетдинову грозит до 17 лет лишения свободы (если по каждой из статей ему дадут «максималку».

* Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот, включая прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, наркосодержащих растений законодательно запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.

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