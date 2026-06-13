В связи с неустойчивой погодой и проходящими грозами МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности во время грозы и ливня Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

12 июня стало днем контрастов. Жара в столице достигла пика за последние дни, на главной метеостанции ВДНХ в 14:00 зафиксировали +29,9 °C, а в центре Москвы, на Балчуге, столбики термометров и вовсе поднялись до +33,0 °C.

Грозовой фронт обрушился на город во второй половине дня, принеся нам температурные качели. Всего за час жара в +28,6 °C сменилась резким снижением до +20,3 °C, перепад составил более 8 градусов. Ветер с порывами до 14 – 15 м/с ломал ветки, а ливни, по данным метеорологов, местами оставили до 5 мм осадков. К 21:00 непогода утихла, предоставив передышку.

Однако расслабляться пока не стоит. На текущий момент 13 июня московский регион вступает под влияние холодного атмосферного фронта, который завершает период жары.

Ливни, по данным метеорологов, местами оставили до 5 мм осадков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Что нас ожидает по погоде в ближайшее время?

Во второй половине дня 13 июля местами прогнозируются кратковременные интенсивные осадки, есть вероятность, что выпадет до 4 – 5 л воды на кв. метр. Возможен и град, диаметр града в отдельных районах может достигнуть 2–4 см. Ветер юго-восточный с переходом на западный 3-8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха +26…+28, обойдется без рекорда, но это на 5 - 6 градусов выше климатической нормы, как сообщает Евгений Тишковец, ведущий специалист центра «Фобос».

В воскресенье 14 июня жара пойдет на спад.

Через регион пройдет холодный атмосферный фронт. Ночью +12…+16 °C, днем столбики термометров покажут не более +21…+23 °C. Облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, в Подмосковье не исключены локальные грозы.

В понедельник 15 июня фронт начнет покидать регион, но погода будет неустойчивой.

Ночью заметно похолодает - до +7…+12 °C. Днем будет комфортные +19…+24 °C. Облачно с прояснениями, местами возможен небольшой кратковременный дождь.

МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности во время грозы и ливня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как пережить грозу?

В связи с неустойчивой погодой и проходящими грозами МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности во время грозы и ливня.

1. Главное, что нужно сделать, - это зайти в укрытие. Лучше всего переждать стихию в капитальном здании (магазин, подъезд, метро). Если укрытия нет, вы на открытом пространстве, ложитесь на землю, по возможности – подальше от водоема, не стоит быть самой высокой точкой в округе в грозу, это повышает риски поражения молнией.

2. Во время грозы нельзя находиться на воде и у воды - купаться, ловить рыбу. Важно подальше отойти подальше от берега, вода хорошо проводит электричество.

Во время недавних гроз очевидцы фиксировали необычно частые и яркие разряды молний, которые освещали небо каждую секунду Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

3. Держитесь подальше от деревьев, рекламных щитов, шатких конструкций и линий электропередач. Ни в коем случае не прячьтесь под одиноко стоящими деревьями, они – приманка для ударов молний.

4. Водителям стоит снизьте скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. Во время ливня видимость на дороге резко ухудшается. Не паркуйте автомобили под деревьями и слабо укрепленными конструкциями.

5. Дома плотно закройте все окна и двери, чтобы избежать сквозняков. По возможности отключите из розеток электроприборы. Это защитит от скачков напряжения при возможном ударе молнии.

6. Во время грозы не занимайтесь спортом на открытом воздухе, не бегайте, пот и быстрое движение «притягивают» молнию.

7. Если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от них.

От шаровой молнии не беги, не снимай ее и не приближайся

В сети появлялись видео того, как человек снимает со своего балкона яркий шаровой объект, похожий на шаровую молнию. Природа шаровых молний недостаточно изучена, однако если вы замечаете что-то подобное, тем более вблизи от вас, то тут важно не делать резких движений, не бежать, не отходить быстро, потому что это может повлечь ее за собой возникшим потоком воздуха. Не нужно приближаться к шаровой молнии, делать попыток ее заснять или сфотографировать. Нельзя касаться ее чем-либо, так как может произойти взрыв.

КСТАТИ

Нынешний сезон гроз подарил нам несколько занимательных наблюдений.

Во время недавних гроз очевидцы фиксировали необычно частые и яркие разряды молний, которые освещали небо каждую секунду. Это явление уже прозвали «световым шоу», а то и «мегамолниями».

Особо наблюдательные люди видели и редкие облака мамматус (Mammatus), то есть напоминающие по форме «грудь» или «вымя». Они возникают из-за сильного перепада температур и имеют необычную ячеистую структуру. Однако их появление не всегда предвещает сильную грозу или шквалистый ветер, как принято считать. Сами по себе эти ячейки в облаках – лишь показатель того, что верхние слои атмосферы нестабильны и погода меняется.