Дарье Корышевой было всего 38 лет. Вчера, 12 июня ее жестоко убили Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

- Прекрасный специалист, человек с искрящейся чистой душой. Многодетная мама. Замечательный друг. Красивая молодая женщина. Она пришла к нам пять лет назад. Работал делопроизводителем. Ее профессиональные качества быстро оценили, и вскоре она возглавила новую структуру - информационно-справочный отдел или колл-центр, как его часто называют. Она была на связи. Всегда. В голове не укладывается, что ее больше нет, - в память о Дарье Корышевой ее коллеги из Домодедовской больницы разместили трогательный пост в соцсетях.

Дарье Корышевой было всего 38 лет. Вчера, 12 июня ее жестоко убили. Под подозрением – ее муж, Михаил Корышев.

Михаил Корышев Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

- Около 10 часов утра в квартире жилого дома в микрорайоне Западный города Домодедово между супругами произошел конфликт, во время которого мужчина нанес своей жене не менее двух ударов ножом в область грудной клетки, - говорят в прокуратуре Московской области.

- Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, - уточняют в ГСУ СК РФ по Московской области. - Потерпевшая от полученных ран скончалась на месте. Орудие преступления изъято, подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве, уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ.

Дмитрию Корышеву 46 лет, у себя в соцсетях он часто делал перепосты про веру, православие и главные заповеди христианского мира. По слухам в последнее время работал в сфере строительства. Ну как работал – скорее, подрабатывал.

- Он долгое время злоупотреблял спиртным, - говорят собственные источники KP.RU в правоохранительных органах. – Из-за этого в семье часто случались ссоры. Одна из них закончилась трагедией.

В Подмосковье убита начальник колл-центра Домодедовской больницы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

По некоторым данным, Дмитрий имеет судимости, однако официально эту информацию силовики не подтверждают.

Давать показания пока что мужчина отказывается.

У Дарьи было трое детей: старший сын от первого брака и две девочки помладше. Убийство могло произойти на глазах у сестер. Тогда они могут стать главными свидетелями по делу.

- Что именно они видели, сейчас выясняется, - говорят источники KP.RU. – Но «Скорую помощь» матери вызывала одна из сестер. Девочке всего 12 лет.

В ближайшее время следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Вероятно, будут просить арест. Детей передали родственникам.