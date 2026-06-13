На Москву обрушился мощный ливень после жары 13 июня 2026 года Фото: соцсети

Суббота, 13 июня, преподнесла москвичам погодный контраст: после нескольких дней тридцатиградусной жары на столицу внезапно обрушился мощный ливень. Город, который еще утром изнывал от зноя, к середине дня оказался во власти плотных облаков и стен дождя. Синоптики уже оценили продолжительность непогоды и дали прогноз, когда стоит ждать улучшения.

Сильный ливень накрыл восток Москвы

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Ливень в Москве 13 июня: как это было

После жаркого утра, когда воздух прогревался до +30, к обеду небо над столицей стремительно затянуло тучами. Дождь начался внезапно и сразу — с большой интенсивностью. Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры, на которых видно, как потоки воды заливают проезжую часть, а пешеходы в спешке ищут укрытия.

Вода не успевает уходить в ливневую канализацию, на некоторых улицах образовались локальные лужи и небольшие подтопления. Водители снизили скорость, но массовых коллапсов, судя по первым данным, удалось избежать.

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Пробки в Москве: сколько баллов сейчас

Несмотря на сильный ливень, транспортная ситуация в столице остается стабильной. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на текущий момент, загруженность дорог оценивается только в 2 балла. Это означает, что движение осуществляется в обычном режиме, серьезных заторов не зафиксировано.

Специалисты связывают это с тем, что суббота — выходной день, многие москвичи уехали за город или остались дома. Кроме того, автомобилисты заранее предупреждены о непогоде и выбирают более безопасный маршрут или общественный транспорт.

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Сколько продлится непогода: прогноз синоптиков

По прогнозам метеорологов, интенсивные осадки в Москве продлятся несколько часов. Ливень будет носить кратковременный, но мощный характер — типичный для летних гроз. Уже к вечеру интенсивность осадков начнет снижаться, а местами дождь и вовсе прекратится.

Температура воздуха после ливня существенно упадет: если утром было около +30, то после дождя столбики термометров покажут не более +22…+24 градусов. Это принесет долгожданную свежесть.

Предупреждение Дептранса из-за непогоды в Москве 13 июня 2026 года

Столичный Дептранс в своем канале в Макс предупредил, что из-за погодных условий возможны локальные корректировки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены.

Кроме того, столичных водителей призвали быть особенно осторожными на дорогах. "Рекомендуем соблюдать скоростной режим и держать дистанцию с запасом. Снижать скорость перед пешеходными переходами заранее. Быть особенно внимательными на подъемах и спусках, на мостах и эстакадах. Не отвлекаться на телефон во время движения", - говорится в сообщении Дептранса.

Пешеходам на улицах Москвы в такую дождливую непогоду также стоит быть предельно внимательными. Следует обходить деревья и шаткие конструкции из-за сильных порывов ветра - а они, по прогнозам, могут доходить до 17 метров в секунду. Дептранс настоятельно рекомендует переждать грозу в помещениях.