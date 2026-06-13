Борщевику дали 3 года, американскому клену – 10 лет: столица начинает уничтожение растений-паразитов

Список инвазивных растений и меры по борьбе с ними утверждены постановлением Правительства Москвы от 3 марта 2026 года и вступили в силу с 1 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

32 вида растений попали в столичный перечень инвазивных растений, численность которых будет жестко регулироваться. Речь идет об инвазивных видах – то есть тех, кто каким-то образом попал на территорию столицы с других территорий и даже стран, прижился и начал активно размножаться, при этом вытесняя «родные» для нашего региона виды растений. Такие «захватчики» будут постепенно уничтожаться. Их список и меры по борьбе с ними утверждены постановлением Правительства Москвы от 3 марта 2026 года и вступили в силу с 1 июня.

- Перечень сформирован совместно с ведущими учеными в Москве, в нем выделены четыре основные группы. По каждой группе эксперты предложили меры борьбы, которые направлены на восстановление естественных экосистем города, - комментировала ранее нововведение руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева.

В первую группу перечня вошли 6 растений: борщевик Сосновского, айлант высочайший, золотарники канадский и гигантский, люпин многолистный и рейнутрия. Сок борщевика в солнечную погоду при контакте с кожей вызывает сильнейшие химические ожоги. Айлант и золотарники токсичны для других растений. Заросли люпина увеличивают содержание азота в почвах, что уничтожает грибы. А рейнутрия вообще способна разрушать асфальт и фундаменты зданий.

С этими видами растений должно быть покончено в ближайшие три года. Меры борьбы с ними предусматривают несколько пунктов: уничтожение тех растений, что уже есть, их вывоз и утилизация, запрет на закупку и высадку новых. Вместо «захватчиков» на их месте планируется сажать привычные для столичной экосистемы растения.

Вторая группа «вредителей» — это клен ясенелистный, он же американский.

- Фактически это сорняк, который растет гораздо быстрее остальных деревьев и просто «глушит» их. Там, где раньше в лесу росли дубы, липы и осины, будет только клен ясенелистный, - объяснял ранее специалист по растениям Алексей Володихин.

По словам Володихина, борьба с «американцем» крайне сложная: мало спилить все деревья, ведь на следующий год прорастут их семена. А некоторые могут взойти и через 2-3 года – в зависимости от того, на какой глубине они «притаились». Всхожесть они сохраняют на протяжении 10 лет, поэтому контроль за распространением клена нужен неусыпный.

Программа по уничтожению плантаций американского (ясенелистного) клена в Москве как раз предусматривает планомерную работу на ближайшие 10 лет – до 2036 года:

- В первый год удаляются поросль и самосев клена с диаметром ствола менее 12 см на высоте 1,3 м от земли, а также аварийные, поврежденные и усыхающие растения. В течение последующих 8 лет уничтожается поросль и самосев, плюс идет поэтапное удаление оставшихся деревьев, - говорится в документе.

Третья группа «вторженцев» состоит из 14 позиций, в список вошли: аморфа кустарниковая, девичий виноград, дерен белый, дуб красный, ирга колосистая, ирга ольхолистная, облепиха крушиновидная, орех маньчжурский, пузыреплодник калинолистный, робиния псевдоакация «Белая акация», роза морщинистая (шиповник морщинистый), рябинник рябинолистный, черемуха виргинская и ясень пенсильванский. Все они плодятся и размножаются быстрее, чем кто-то может предположить неладное, уничтожают «конкурентов», проникают в самых крохотные щелочки и способны разрушить в итоге даже бетон.

Однако если какой-нибудь дачник берет на себя риски посадить, скажем, девичий виноград, то это его проблемы, если он будет следить за его распространением. Власти же намерены провести обследование особо охраняемых зеленых территорий, парков и скверов города и «подчистить» от «вторженцев» именно их.

Примерно та же история с четвертой группой, в которую включили 11 растений: белокопытник гибридный, вероника нитевидная, мелколепестник канадский, недотрога железконосная и мелкоцветковая, топинамбур, прилипало пристающее, цицания широколистная, череда олиственная, элодея канадская и эхиноцистис лопастной. Интрига в том, что многие из этих растений «сбежали» на свободу из ботанических садов:

- Да-да, недотрогу мелкоцветковую когда-то завезли в ботанические сады, а она со временем размножилась, - рассказал Алексей Володихин. – Выглядит она как мелкие желтые цветочки, которые вытеснили «родные» нам папоротники, вереск и другие виды растений.

И все же борьба с ними будет не столь рьяной. Из зеленых зон столицы из будут выкорчевывать, только если они угрожают их экосистеме (для этого проведут их экологическое обследование), но в коллекция ботанических садов их по-прежнему выращивать разрешено.

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