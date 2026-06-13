Грузовик и маршрутка столкнулись в Звенигороде, 21 человек пострадал и двое погибли Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 13 июня 2026 года, в Одинцовском городском округе Подмосковья произошло крупное ДТП с участием грузового автомобиля и рейсовой маршрутки. По последним данным ГУ МВД по Московской области, количество жертв трагедии увеличилось до двух человек, а число пострадавших достигло 21. На месте работают сотрудники МЧС и полиции, возбуждено уголовное дело.

Столкновение грузовика и маршрутки в Одинцове: подробности аварии

Трагедия произошла около 15:15 на 2-м километре Луцинского шоссе в районе Звенигорода. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, после чего произошло столкновение с рейсовым микроавтобусом. В момент ДТП в салоне маршрутки находились 18 пассажиров и водитель.

От удара оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения. На место происшествия экстренно выехали сотрудники ГИБДД, МЧС и бригады скорой помощи.

Погибшие и пострадавшие: последние данные от МВД и МЧС

Изначально сообщалось об одном погибшем и 18 пострадавших. Однако к вечеру субботы данные уточнились. По информации ГУ МВД по Московской области, количество жертв увеличилось до двух, а число пострадавших выросло до 21 человека.

Всех пострадавших с травмами различной степени тяжести оперативно доставили в ближайшие больницы. Информация об их состоянии уточняется.

Что известно о водителе грузовика и причинах ДТП

Против водителя грузового автомобиля уже возбуждено уголовное дело. Статья — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть нескольких лиц. Сотрудники полиции устанавливают точную причину произошедшего. Среди основных версий рассматриваются: потеря управления из-за технической неисправности, превышение скорости или усталость водителя.

Ситуация на дорогах и работа экстренных служб

В результате ДТП на Луцинском шоссе образовалась пробка. По данным очевидцев, движение транспорта на участке было затруднено, однако проезжая часть полностью не перекрывалась. Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.

К ликвидации последствий аварии привлекались 3 сотрудника МЧС и 1 единица спецтехники. На месте также работали следователи и криминалисты, которые фиксируют обстановку и опрашивают свидетелей.