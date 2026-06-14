Облачно с прояснениями и кратковременный дождь с грозой ожидаются в Москве 14 июня 2026 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Воскресенье, 14 июня, принесет москвичам долгожданную передышку от тридцатиградусной жары. После субботнего мощного ливня, обрушившегося на столицу, погода в Москве сменит курс на более умеренный температурный режим. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, кратковременные дожди и локальные грозы.

Погода в Москве 14 июня 2026 года: температура воздуха

В воскресенье днем воздух в столице прогреется лишь до плюс 19–21 градуса. Это существенно ниже показателей предыдущих дней, когда столбики термометров поднимались до +30 и выше. Ночью станет еще прохладнее — ожидается от 13 до 15 градусов тепла.

Осадки в Москве 14 июня 2026 года

Атмосфера над столицей останется неспокойной. В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди, которые могут сопровождаться грозами. В отличие от субботнего мощного ливня с градом, осадки 14 июня будут менее интенсивными и более локальными. Тем не менее, зонт лучше взять с собой — вероятность попасть под дождь достаточно высока. Ночью осадки сохранятся, но станут еще слабее.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в воскресенье ожидается северо-западный, с порывами до 6–11 метров в секунду. Во время грозы отдельные порывы могут усиливаться. Атмосферное давление будет держаться на уровне 740–742 мм ртутного столба, что немного ниже климатической нормы, но резких скачков не предвидится.

Специалисты не объявляли штормовых предупреждений на 14 июня, однако водителям стоит быть внимательными на мокрой дороге, особенно в зоне возможных гроз. Пешеходам рекомендуем не укрываться от дождя под высокими деревьями и не парковать автомобили рядом с ними из-за риска падения веток при порывах ветра.

Погода в Москве 14 июня — это классический летний день с комфортной прохладой после зноя. Кратковременные дожди освежат воздух, а грозы добавят динамики. Отличный день для прогулок в легкой куртке или ветровке, с зонтом на случай внезапного дождя. Хорошая новость в том, что такая умеренная погода без экстремальной жары продержится и в начале следующей недели.