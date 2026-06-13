На Москву обрушился сильнейший ливень. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

ЛИВЕНЬ В МОСКВЕ 13 ИЮНЯ: С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Москве в субботу пошел сильный ливень

Жара в Москве превратилась в страшнейшую непогоду.

- Еще вчера в столице был пик жары: на ВДНХ воздух прогрелся до +29,9, в центре города – на Балчуге - +33,0. В Подмосковье жарче всего было в Немчиновке - +33,3 градуса. Суббота в Москве началась с +21,7 градуса и штиля. Но во второй половине дня ожидается а кратковременный дождь интенсивностью до 4-5 литров небесной воды на метр площади, гроза, местами град диаметром до 2-4 см ветер 3-8 м/с, при грозе - порывистый, - такой прогноз сегодня утром сделал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

И его прогноз полностью сбылся: на юге ливень начался еще днем, на севере города - около половины пятого вечера. И с тех пор стихия только набирает обороты.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИВНЯ В МОСКВЕ 13 ИЮНЯ: ФОТО И ВИДЕО

В Южное Бутово шторм едва не сбивает людей с ног и гонит на невероятной скорости по улицам потоки воды, которые льются с неба. Та же картина до сих пор - в Хорошево-Мневниках.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

В районе Потапово выпал град, в Наро-Фоминске - крупный град.

В Кузьминках затопило торговый центр "Высота": потоки воды лились прямо на головы посетителей.

Магазины и ТЦ в Москве заливает из-за сильного дождя

Как и внутри Ленинградского вокзала. Кадры "водных процедур" уже выложили в соцсети.

Причем лило даже в электричках, которые подъезжали к городу в тот момент, когда на него обрушилась непогода.

Очевидцы сообщают о поваленных деревьях на улицах Москвы и выкладывают в соцсети необычные кадры: вот москвич на сапе подплывает к затопленным машинам, молния бьет в Останкинскую башню, вот медленно плывут автобусы и автомобили на пересечении МКАДа и Щелковского шоссе.

Местами выпал крупный град. Фото: vk.com/notypical_narofominsk

КАК УСТРАНЯЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИВНЯ В МОСКВЕ

В парках, усадьбах и на городских набережных отменили все мероприятия.

Столичный дептранс также сообщил, что возможны локальные корректировки наземного транспорта и изменения маршрутов. Уже сейчас люди, которых непогода застигла на улице, выкладывают фото того, как они стоят на остановках по колено в воде.

Из-за непогоды в Москве и Подмосковье падают деревья

Комплекс городского хозяйства (КГХ) говорит, что на улицы вывели 300 бригад и 290 единиц техники ГУП «Мосводосток».

- Почти 50% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы, - сообщили в ГКХ. - В случае необходимости открывают решетки водоприемных колодцев для оперативного пропуска дождевой воды в городскую водосточную сеть.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

ПРОГНОЗ ОСАДКОВ В МОСКВЕ: ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ

По данным МЧС, стихия будет хозяйничать в Москве примерно до трех часов ночи. Кроме грозы, дождя и града возможно еще усиление ветра с порывами до 17 м/с. Завтра ожидается +17…+22, возможны дожди.

- В связи с этим мы рекомендуем парковаться в безопасных местах, обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, управлять автомобилем особенно внимательно и не оставлять детей без присмотра, - посоветовали в ГУ МЧС России по г. Москве.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

НА ЗАМЕТКУ

О скоплениях воды возле дома можно сообщать:

- в управу района

- в префектуру округа

- в Единый диспетчерский центр по номеру +7-495-539-53-53

- на портал "Наш город"

О скоплениях воды на дорогах и дворовых проездах - в ГУП "Мосводосток" по телефону +7-495-657-87-03

О скоплениях воды в подземных переходах - в ГБУ "Гормост" по номеру +7495-632-58-46

В случае ЧП - звонить по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01.