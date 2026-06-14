Объект уже спроектировали – он будет в форме цилиндра, в центре которого будет современный лифт. Фото: Mos.ru

Прогулки возле Храма Христа Спасителя, дома культуры «ГЭС-2» и вдоль Якиманской набережной станут намного комфортнее после обновления Патриаршего моста. Об этом 14 июня в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Работы запланированы в той части сооружения, которая проходит над Водоотводным каналом. Их завершат в следующем году, - рассказал мэр столицы.

Специалисты запланировали создание нового схода с Патриаршего моста на Якиманскую набережную. Объект уже спроектировали – он будет в форме цилиндра, в центре которого будет современный лифт, которым смогут воспользоваться все желающие, в их числе мамы с колясками и люди с ограниченными возможностями. А вокруг цилиндра по спирали создадут лестницу, по которой можно спуститься по свежему воздуху.

Патриарший мост оборудуют новым сходом на Якиманскую набережную. Фото: Mos.ru

В настоящее время на Якиманскую набережную можно спустить по временным сходам. Сергей Собянин считает, что после модернизации спуска пеший маршрут от храма Христа Спасителя до Якиманской набережной станет популярнее.

Одновременно продолжается реставрация Храма Христа Спасителя. Мастера уже вернули золотой блеск главному куполу, почистили кресты, привели в порядок фасады и смотровые площадки храма. Заменили более 500 декоративных бронзовых элементов. Этим летом с храма снимут строительные леса. В ближайшие годы предстоит еще много работы — укрепить фундаменты, заменить гидроизоляцию. Для проведения финальных работ специалистам не понадобится закрывать храм.

Фото: Mos.ru

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Мост на Болотной набережной: для новых прогулок

Новый мост соединит участки Болотной набережной и станет частью единого прогулочного маршрута вдоль Москвы-реки. Строительство началось весной 2026 года. Задача у моста, можно сказать, историческая – с острова Балчуг можно будет совершить маршруты, которые ранее приходилось составлять в обход. Теперь путь сократиться в два раза от кинотеатра «Ударник» до Болотной площади. Остров Балчуг будут соединен с Воробьевыми горами и Парком Горького.