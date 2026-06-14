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Общество14 июня 2026 13:36

Через полгода на свалке: где найти вещи, оставленные в автобусе, метро и самолете в Москве

Дептранс: Потерянные в транспорте вещи передаются на Склады забытых вещей
Алиса ТИТКО
Склады с забытыми вещами есть во всех аэропортах и вокзалах.

Склады с забытыми вещами есть во всех аэропортах и вокзалах.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Утрату зонтика или кепки еще можно пережить, но что делать, если вы забыли в общественном транспорте более ценную вещь — например, смартфон или сумку с кошельком и документами? Для начала - не паниковать. А после - обратиться в склад забытых вещей. Но если по какой-то причине вы не смогли этого сделать в тот же день, то найденные сумки, чемоданы, велосипеды и другие вещи подождут своего хозяина шесть месяцев. Правда, не везде бесплатно.

Иногда дешевле чемодан не забирать

Недавно летели из Москвы в Сочи, подруга только сидя на пляже поняла, что книгу, которую читала в самолете, оставила в кармашке перед собой. А может и не там. Позвонила в аэропорт, описала ситуацию. Но ей сказали, что такой книги нет и посоветовали позвонить на следующий день – может еще привезут с другими забытыми вещами. Позже подруга вспомнила об еще одном кармане в своем чемодане – и книга нашлась. Свою заявку о поиске она попросила снять.

- Да, подобных историй у нас тоже много, - рассказали в Сочинском аэропорте. - Однажды женщина настаивала, что в ее чемодане были ювелирные украшения, а когда она вышла из самолета, то они якобы пропали. Писала заявление в полицию, а потом нашла их в другой косметичке. Но чаще у нас оказываются забытые вещи именно из-за невнимательности – куртки, наушники, зонтики и даже чемоданы.

Склады с забытыми вещами есть во всех аэропортах. Как правило, люди стараются забрать их день в день, но бывают случаи, когда приезжают через два-три месяца – из-за командировки или болезни. Вещи в «Шереметьево» могут хранить до шести месяцев, но бесплатно лишь двое суток, дальше нужно платить – 270 рублей за третьи сутки, 125 рублей за четвертые и последующие сутки. За полгода накапает около 21 тысячи рублей. А вот во «Внуково» вещи, забытые на территории аэровокзала, хранятся 30 суток, а найденные на борту самолета — шесть месяцев. Платить за хранение тоже придется – от 214 до 340 рублей за сутки (в зависимости от габаритов вещи).

- А если хозяин и потом не пришел?

- Вещи утилизируют, - сказали в справочной службе «Шереметьево». – Некоторым дорого вернуться – перелет в обратную сторону дороже, чем содержимое и сам чемодан.

- Чемоданы не могут выставить на аукцион, как заграницей? Или раздать содержимое малоимущим?

- Нет. В России такой практики нет. Через полгода все вещи, за которыми не пришли владельцы, утилизируются. А скоропортящиеся продукты выбрасывают сразу.

Международная ассоциация воздушного транспорта дает срок побольше - два года, чтобы владельцы все же нашли свои чемоданы. По истечению срока чемодан могут вскрыть, в поисках хоть каких-то зацепок (адресов, фамилий), не найдя - запечатывают обратно и отправляют на аукцион. Продают чемоданы прямо в международных аэропортах. И желающих купить много. Фактически это лотерея – можно заполучить брендовые вещи, дорогие вина и электронику, но есть и другой исход – в чемодане могут быть просто грязные вещи с пляжа и несколько книг. Тут уж как повезет.

- Я выкупил несколько лотов с аукциона в Европе. Бирки на месте, чемоданы не вскрывались. Теперь хочу перепродать каждый по 10 тысяч рублей, - встречаются такие объявления на российских платформах.

Правда, проверить подлинность выкупленных чемоданов очень сложно.

Через полгода все вещи, за которыми не пришли владельцы, утилизируются.

Через полгода все вещи, за которыми не пришли владельцы, утилизируются.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Мягкие игрушки и куртки хранят бесплатно

С забытыми вещами в поездах метро, автобусах и «Аэроэкспрессах» - немного проще. Их хранят тоже полгода, но бесплатно.

- После того, как сотрудники транспорта обнаружат вещи в вагонах, на станциях метро, МЦК, МЦД и в трамваях, они передаются на Склады забытых вещей, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Если в сумке или куртке найдут личные документы (паспорт, полис, водительское удостоверение, студенческий билет), то их сразу передадут в полицию. В таком случае, на склад с забытыми вещами попадет только вещь, но уже без документов - в акте приема этот факт будет указан. А если найден пакет с продуктами, то его на склад тоже не примут - сразу утилизируют.

- При получении своей вещи пассажиру нужно заполнить заявление, подробно описать вещь и предъявить документ, удостоверяющий личность, - рассказали на складе забытых вещей.

С начала 2026 года на склады забытых вещей московского транспорта поступило более 27 тысяч предметов, что на 7000 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего забывают зонты, сумки, рюкзаки, телефоны, ноутбуки, ветровки и кепки. Среди необычных находок за последнее время — гитары, пластинки, мягкие игрушки.

Искать вещи можно в одном из трех складов: на станциях «Черкизовская», «Деловой центр» и «Котельники». Они работают ежедневно с 8.00 до 20.00. Перед поездкой можно позвонить по номеру, чтобы уточнить, на какой именно склад попала ваша вещь.

Отдельные склады для забытых вещей в электробусах и автобусах – найти их можно, написав в чат-бот Александра или позвонить в колл-центр по номерам +7 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного).

КСТАТИ

Забывчивых больше по пути в «Шереметьево», чем в «Домодедово»

До аэропорта люди часто добираются на поездах и экспресс-автобусах «Аэроэкспресса». Все потерянные в пути вещи (чаще всего зонты, телефоны, зарядные устройства, наушники, книги, очки, ключи) хранятся на специально складе рядом с Белорусским вокзалом. Забрать их можно лично, предъявив паспорт.

- Этой весной пассажиры аэропорта «Шереметьево» оставили 650 личных вещей. На Домодедовских маршрутах сотрудники нашли 250 потерянных предметов, - рассказали KP.RU в пресс-службе «Аэроэкспресса». – Среди редких находок были дворники на автомобиль, шпроты в масле, профсоюзный билет, меховая шапка и два серебряных кольца.