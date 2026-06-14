Через полгода на свалке: где найти вещи, оставленные в автобусе, метро и самолете в Москве

Склады с забытыми вещами есть во всех аэропортах и вокзалах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Утрату зонтика или кепки еще можно пережить, но что делать, если вы забыли в общественном транспорте более ценную вещь — например, смартфон или сумку с кошельком и документами? Для начала - не паниковать. А после - обратиться в склад забытых вещей. Но если по какой-то причине вы не смогли этого сделать в тот же день, то найденные сумки, чемоданы, велосипеды и другие вещи подождут своего хозяина шесть месяцев. Правда, не везде бесплатно.

Иногда дешевле чемодан не забирать

Недавно летели из Москвы в Сочи, подруга только сидя на пляже поняла, что книгу, которую читала в самолете, оставила в кармашке перед собой. А может и не там. Позвонила в аэропорт, описала ситуацию. Но ей сказали, что такой книги нет и посоветовали позвонить на следующий день – может еще привезут с другими забытыми вещами. Позже подруга вспомнила об еще одном кармане в своем чемодане – и книга нашлась. Свою заявку о поиске она попросила снять.

- Да, подобных историй у нас тоже много, - рассказали в Сочинском аэропорте. - Однажды женщина настаивала, что в ее чемодане были ювелирные украшения, а когда она вышла из самолета, то они якобы пропали. Писала заявление в полицию, а потом нашла их в другой косметичке. Но чаще у нас оказываются забытые вещи именно из-за невнимательности – куртки, наушники, зонтики и даже чемоданы.

Склады с забытыми вещами есть во всех аэропортах. Как правило, люди стараются забрать их день в день, но бывают случаи, когда приезжают через два-три месяца – из-за командировки или болезни. Вещи в «Шереметьево» могут хранить до шести месяцев, но бесплатно лишь двое суток, дальше нужно платить – 270 рублей за третьи сутки, 125 рублей за четвертые и последующие сутки. За полгода накапает около 21 тысячи рублей. А вот во «Внуково» вещи, забытые на территории аэровокзала, хранятся 30 суток, а найденные на борту самолета — шесть месяцев. Платить за хранение тоже придется – от 214 до 340 рублей за сутки (в зависимости от габаритов вещи).

- А если хозяин и потом не пришел?

- Вещи утилизируют, - сказали в справочной службе «Шереметьево». – Некоторым дорого вернуться – перелет в обратную сторону дороже, чем содержимое и сам чемодан.

- Чемоданы не могут выставить на аукцион, как заграницей? Или раздать содержимое малоимущим?

- Нет. В России такой практики нет. Через полгода все вещи, за которыми не пришли владельцы, утилизируются. А скоропортящиеся продукты выбрасывают сразу.

Международная ассоциация воздушного транспорта дает срок побольше - два года, чтобы владельцы все же нашли свои чемоданы. По истечению срока чемодан могут вскрыть, в поисках хоть каких-то зацепок (адресов, фамилий), не найдя - запечатывают обратно и отправляют на аукцион. Продают чемоданы прямо в международных аэропортах. И желающих купить много. Фактически это лотерея – можно заполучить брендовые вещи, дорогие вина и электронику, но есть и другой исход – в чемодане могут быть просто грязные вещи с пляжа и несколько книг. Тут уж как повезет.

- Я выкупил несколько лотов с аукциона в Европе. Бирки на месте, чемоданы не вскрывались. Теперь хочу перепродать каждый по 10 тысяч рублей, - встречаются такие объявления на российских платформах.

Правда, проверить подлинность выкупленных чемоданов очень сложно.

Через полгода все вещи, за которыми не пришли владельцы, утилизируются. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Мягкие игрушки и куртки хранят бесплатно

С забытыми вещами в поездах метро, автобусах и «Аэроэкспрессах» - немного проще. Их хранят тоже полгода, но бесплатно.

- После того, как сотрудники транспорта обнаружат вещи в вагонах, на станциях метро, МЦК, МЦД и в трамваях, они передаются на Склады забытых вещей, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Если в сумке или куртке найдут личные документы (паспорт, полис, водительское удостоверение, студенческий билет), то их сразу передадут в полицию. В таком случае, на склад с забытыми вещами попадет только вещь, но уже без документов - в акте приема этот факт будет указан. А если найден пакет с продуктами, то его на склад тоже не примут - сразу утилизируют.

- При получении своей вещи пассажиру нужно заполнить заявление, подробно описать вещь и предъявить документ, удостоверяющий личность, - рассказали на складе забытых вещей.

С начала 2026 года на склады забытых вещей московского транспорта поступило более 27 тысяч предметов, что на 7000 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего забывают зонты, сумки, рюкзаки, телефоны, ноутбуки, ветровки и кепки. Среди необычных находок за последнее время — гитары, пластинки, мягкие игрушки.

Искать вещи можно в одном из трех складов: на станциях «Черкизовская», «Деловой центр» и «Котельники». Они работают ежедневно с 8.00 до 20.00. Перед поездкой можно позвонить по номеру, чтобы уточнить, на какой именно склад попала ваша вещь.

Отдельные склады для забытых вещей в электробусах и автобусах – найти их можно, написав в чат-бот Александра или позвонить в колл-центр по номерам +7 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного).

КСТАТИ

Забывчивых больше по пути в «Шереметьево», чем в «Домодедово»

До аэропорта люди часто добираются на поездах и экспресс-автобусах «Аэроэкспресса». Все потерянные в пути вещи (чаще всего зонты, телефоны, зарядные устройства, наушники, книги, очки, ключи) хранятся на специально складе рядом с Белорусским вокзалом. Забрать их можно лично, предъявив паспорт.

- Этой весной пассажиры аэропорта «Шереметьево» оставили 650 личных вещей. На Домодедовских маршрутах сотрудники нашли 250 потерянных предметов, - рассказали KP.RU в пресс-службе «Аэроэкспресса». – Среди редких находок были дворники на автомобиль, шпроты в масле, профсоюзный билет, меховая шапка и два серебряных кольца.