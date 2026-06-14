Лето «выключили» до понедельника: Ближайшие дни в Москве будут прохладными и дождливыми

Холодный атмосферный фронт накрыл столицу дождями и порывистым ветром и понизил среднесуточный режим температуры воздуха. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Только-только ходили в шортах и майках и проверяли, какой квас лучше освежает в жару, а она - раз! - и закончилась. Причем резко.

Виной всему холодный атмосферный фронт, который накрыл столицу (и не только!) дождями и порывистым ветром и понизил среднесуточный режим температуры воздуха до дефицита в 1-2 градусов, сообщили в центре «Фобос». Долго ли будем прохлаждаться?

– Всю неделю в Москве будут идти дожди - ежедневно, с небольшими перерывами в ночные или утренние часы. Погода установится майская: ночью +8-13 C, днем - +15-20 C - это на 3-5 градусов ниже климатической нормы июня, - рассказал KP.RU ведущий специалист центра Евгений Тишковец. - Шикарная летняя погода вернется в следующие выходные.

Наиболее существенные осадки ожидаются 16 и 17 июня. Зато вероятность гроз невысокая. В пятницу воздух прогреется до +18-23 С, в субботу - до +21-24 С. Ночью пока еще будет +11-14 °С, возможны краткосрочные дожди. А в воскресенье-понедельник ждем антициклон, и тогда окончательно распогодится. Ночью будет +13-16 С, днем - до +24-27 С.

Ждать ли температурных рекордов, пока неясно. До похолодания на опорной станции столицы ВДНХ максимальная температура достигала 29,6 С - совсем чуточку не хватило до повторения рекорда 1998 года со значением 30,3 С.