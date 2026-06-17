«Все для комфортной жизни»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил в Подольске новоселов, которые переезжают из аварийного жилья в новый дом

Фото Александры Степановой

В микрорайоне Южный городского округа Подольск заселяют новый многоквартирный дом, который был построен для семей, переезжающих из аварийного жилья. Эта многоэтажка на проспекте 50 лет Октября состоит из двух секций - на 17 и 14 этажей. Сюда смогут переехать около 400 человек, которые получат ключи из 199 квартир. Ранее эти люди были вынуждены ютится в старых двухэтажных домах, возведенных еще в 1950-х. Строительство нового дома стартовало в августе 2024 года. Рядом находится еще одна стройплощадка - второй дом планируют сдать в будущем году. В общей сложности в нем будут жить более 900 человек, покинувших аварийные жилища.

При этом желающие могут не ждать, когда достроится многоэтажка, а уже сейчас воспользоваться жилищными сертификатами на покупку жилья в любом другом округе области. Также местные власти могут подобрать для переезжающих подходящую квартиру на вторичном рынке. Эту большую работу в Московской области проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв приехал в Подольск, чтобы поздравить новоселов.

– Мы познакомились в 2024 году, видели состояние жилого фонда, - рассказал губернатор. - Более 800 человек жили в некомфортных условиях. Был запрос включить дома в программу по расселению аварийного жилья. Сегодня, спасибо строителям, уже построен первый дом. И половина жителей переселяется в него. Рядом, буквально через дорогу, строится следующий. Я очень надеюсь, что в 2027 году мы встретимся там с вашими соседями. Мне кажется, здорово получилось - квартиры с ремонтом, дом современный, материалы современные. Как говорится, небо и земля – то, что было и то, что стало. Важно, что здесь есть все необходимое для комфортной жизни.

Андрей Воробьёв поблагодарил жителей Южного за терпение:

– Мы всегда находили общий язык. Здесь большие планы по благоустройству, потому что старые дома будут снесены. Задача – навести красоту, чтобы можно было отдыхать, проводить время во дворе с детьми и так далее. Сложно было найти человека, который бы хотел уехать из этого микрорайона. Очень приятно, что жители Подмосковья и в Кашире, и в Шатуре, и в Павловском Посаде любят свои города, и большинство предпочитает оставаться.

ВАЖНО!

– Более 11 тысяч жителей Подмосковья переехали из 420 расселенных аварийных домов в новых квартиры в течение 2025 года.

– Среди лидеров по числу расселенных домов - Ступино, Коломна, Пушкинский округ, Котельники, Лыткарино, Электросталь и Наро-Фоминск.

– Еще 11 тысяч человек планируют расселить и в 2026 году.

– 4,5 тысячи из них уже переехали.