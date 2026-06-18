Дождь и до +17 градусов ожидаются в Москве 18 июня 2026 года Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Погода 18 июня в Москве обещает быть прохладной и дождливой. Одевайтесь теплее, а также не забывайте прихватить перед выходом из дома зонтик, чтобы не промокнуть и не заболеть.

Погода в Москве 18 июня 2026: температура воздуха

В четверг, 18 июня, в Москве прогнозируется облачная погода и небольшой дождь. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, небольшие осадки в виде дождя, местами умеренные. На столбиках термометров можно будет увидеть +15...+17 градусов. Ночью же температура опустится до +10...+12 градусов. Осадки не покинут российскую столицу и в темное время суток.

Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 743 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

Осадки в четверг, 18 июня, прогнозируются в Москве. Не забудьте перед выходом из дома одеться теплее и взять зонтик, чтобы не промокнуть и не заболеть. Более подробно об этом дне рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В четверг влияние (североатлантического) циклона на погоду начнет ослабевать – в облаках появится больше прояснений, короткие дожди местами ещё пройдут, а дневная температура уже слегка превысит 20-градусную отметку», - написал синоптик в социальных сетях.

Похолодание в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Месячные осадки за неделю

На этой неделе в Московском регионе может выпасть месячная норма осадков. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам метеоролога, летние месяцы считаются самыми дождливыми в году, поэтому сложившаяся ситуация полностью соответствует климатической норме.