Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв осмотрел отремонтированный хирургический корпус Подольской областной клинической больницы и наградил врачей округа

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Накануне Дня медицинского работника, который российские медики будут отмечать 21 июня, губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил Подольск. Он осмотрел обновленное хирургическое отделение областной клинической больницы, пообщался с врачами и наградил отличившихся работников.

Масштабные работы по капремонту больницы проводятся в рамках региональной госпрограммы в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и рассчитаны до 2029 года. В прошлом году здесь привели в порядок реанимационное отделение, в этом году - хирургическое, где проводят до 400 операций в неделю.

Сейчас на объекте трудятся около 40 рабочих. Они должны отремонтировать фасад здания, полностью заменить крышу и инженерные коммуникации. Затем - приступить к внутренней отделке, установки дверей и окон. На последнем этапе в больнице установят новую мебель и наладят оборудование.

– У нас большой запрос на качественную медицину в первичном звене, и на высокотехнологичные операции, которые спасают, - рассказал Андрей Воробьёв, общаясь с медиками Подольской ОКБ. - Очень ценим ваш труд. Важно, когда руководитель стационара, заведующий поликлиникой делает все, чтобы привлекать специалистов. Потому что, как бы мы не делали ремонты, не модернизировали стационары, обновляли оборудование, все-таки люди – это главное.

На торжественной церемонии губернатор вручил медикам из Подольска областные награды.

– Я здесь, чтобы вас поздравить и в вашем лице поблагодарить 107 тысяч подмосковных врачей, медсестер, работников скорой помощи, фельдшеров, водителей. Всех, кто лечит, спасает, заботится, делает все возможное, чтобы помочь людям.

Врач-онколог центра амбулаторной онкологической помощи Подольской областной клинической больницы Ирина Данилова отмечена почетным званием «Заслуженный работник здравоохранения Московской области». Благодарностями губернатора - главврач Подольской ОКБ Вардан Геворкян, врач-рентгенолог рентгеновского отделения Подольской ОКБ Елена Барышникова, врач-кардиолог Подольской ОКБ Наталья Гомозова, завотделением анестезиологии и реанимации - врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации Подольской больницы Владислав Мешков, врач-уролог урологического кабинета взрослой поликлиники Подольской ОКБ Александр Панкевич и медсестра процедурной Подольской ОКБ Людмила Сиротенко.

– Мы стараемся планомерно модернизировать систему здравоохранения, - напомнил Андрей Воробьёв. - Понимаем, насколько важно иметь современное оборудование, трансформировать палаты, которые уже не соответствуют современным требованиям и так далее. Строим в Подмосковье передовые центры. Через пару лет сдадим медцентр в Балашихе, еще через несколько – в Мытищах.