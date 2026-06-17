Раны на шкуре и тесная клетка - "не нарушение": В Приморье спасли медведицу Майю, которую годами использовали для притравки собак

В Приморье спасли медведицу Майю, которую годами использовали для притравки собак Фото: Кадр видео.

Сперва она «работала» в передвижном цирке, потом – «на пенсию» ее отправили в притравочную станцию на территории частного хозяйства в селе Иннокентьевка.

Знаете, что это такое? Медведь сидит на цепи и не может дать отпор. А на него рычат, бросаются и кусают его со всех сторон собаки. Их натаскивают на охоту. Если хищник огрызнется – может получить от людей удар. Чем именно, решает хозяин каждой притравочной станции отдельно. Судя по видео волонтеров, которые засняли на шкуре бурой медведицы Майи раны, на собак она огрызалась не раз и не два.

На всю страну история Майи прогремела в начале июня этого года, когда волонтеры выложили видео того, как она выглядит, и условий ее содержания: небольшая клетка, старое сено, вода далеко не первой свежести.

Хозяин характер «работы» медведицы не отрицал, только назвал это «тренировкой» собак.

- Владелец не согласен с тем, что медведь испытывает неудобства от такой жизни, и считает, что совсем ничего такого нет, что на него травят собак, ведь (цитата): «Лайки являются достоянием страны». Хотя исторически символом и олицетворением страны считается бурый медведь! – возмутилось руководство подмосковного парка-приюта для диких животных «Земля прайда», которых попросили помочь медведице.

Фото: социальные сети

По словам главы парка Виктора Агафонова, в начале они столкнулись с непониманием со стороны властей и правоохранительных органов: в полиции им даже заявили что проверка была, но нарушений они не нашли.

В минприроды Приморского края в ответ на вопросы журналистов сообщили, что медведица была куплена в 2015 году, когда это еще было в норме вещей, а закон обратной силы не имеет.

Пока выясняли, так ли это, медведицу увезли в неизвестном направлении, и о ее судьбе ничего не было известно несколько дней. До сегодняшнего вечера.

- Получилось спасти Майю. Было безумно трудно», — сообщил сегодня Виктор Агафонов. — Благодаря активной поддержке сотрудников отделов в г. Спасск-Дальний и г. Дальнереченска УФСБ России по Приморскому краю и Росприроднадзору получилось вызволить Майю оттуда, где она находилась. Сейчас в срочном порядке подготавливаем документы для перевозки Майи домой – в Москву.

Также в соцсетях парка уже выложили видео со словами «Ты спасена, милая. Больше тебя никто и никогда не обидит».

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