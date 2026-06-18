Июнь в Москве прикинулся сентябрем: Синоптики рассказали, когда в столицу вернется летняя погода

На неделю московский июнь прикинулся сентябрем - прохладным и сырым. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На неделю московский июнь прикинулся сентябрем - прохладным и сырым. В среду и четверг температура опустилась на 6 - 7 градусов ниже климатической нормы, обычно такая бывает осенью. Москвичам впору мечтать о пляжах Белого и Баренцева морей: в столице столбики термометров в середине недели едва доползали до +15…+16 градусов, а в Архангельске было +28, а в заполярном Нарьян-Маре рекордные +29.

Но в выходные в Москву вернется летняя погода, солнечная и теплая, обнадежили синоптики Гидрометцентра России.

Собственно, потеплеет уже в пятницу, днем около +20 градусов. Но без дождей и гроз не обойдется. В субботу тоже +20…+21, зато туч на небе станет меньше, а небольшие дожди пройдут лишь местами.

В воскресенье - вообще благодать: +25 градусов, переменная облачность и ни капли с неба. Кстати, это будет самый длинный день в году, день летнего солнцестояния. Если уж быть совсем точными, произойдет 21 июня в 11 часов 24 минуты. Именно в это время в Северном полушарии начнется астрономическое лето. Может, и погода решила подстроиться?

Начало следующей недели тоже порадует. В понедельник +27 градусов, правда, с короткими дождями. Во вторник +25, солнечно и сухо.