Атака БПЛА на Москву и Подмосковье 18 июня 2026 года: что известно

Система ПВО 18 июня 2026 года уничтожила более 190 БПЛА на подлете к Москве Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Система ПВО Минобороны 18 июня уничтожила более 190 БПЛА на подлете к Москве. Несколько часов продолжались вражеские атаки. Сайт KP.RU рассказывает, какие меры принимались в московском регионе во время атаки.

Атака БПЛА на Москву и Подмосковье 18 июня 2026 года

Произошло падение обломков на территории торгового центра «Садовод».

- Зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале Max.

Для ликвидации последствий был закрыт прямой проезд к «Садоводу». Пострадал 50-летний мужчина, его доставили в больницу с осколочными ранениями брюшной стенки.

Ограничение движения и задержки рейсов в Москве после атаки беспилотников 18 июня

Столичная госавтоинспекция временно ограничила движение от Новорязанского шоссе до Каширского шоссе по МКАД, напротив улицы Привольной. Полностью закрыто движение по Чагинской улице, по улице Верхние поля и Капотня.

Несколько беспилотников атаковали и Московский нефтеперерабатывающий завод, столичные специалисты сразу же стали принимать меры по ликвидации последствий. По словам мэра Москвы, из-за данной атаки никто не пострадал и очаг был локализован.

В результате массированной воздушной атаки на регион обломки беспилотника упали на крышу торгового центра «Белая дача» в Котельниках, там начался пожар.

- Оперативно прибывшие к месту пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар на 25 квадратных метрах. В ликвидации пожара привлекалось 20 человек и шесть единиц техники, - рассказали в Главном управлении МЧС по Московской области.

В торговом центре сообщили, что по техническим причинам магазин частично сегодня будет закрыт – для посетителей открыто южное здание, северная часть откроется позже.

В аэропортах московского региона из-за атак БПЛА были задержаны на вылет более двух часов 53 рейса.

- Сейчас Шереметьево, Внуково и Жуковский принимают и отправляют рейсы в штатном режиме. Аэропорт Домодедово в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов, - рассказали в Росавиации.

- Поставка нефтепродуктов в Москву и работа всех заправок в городе происходят в штатном режиме, - сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Пострадавшие из-за атаки БПЛА

Из-за массированной воздушной атаки в Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- В Раменском пострадали три человека: 22-летний мужчина с травмами живота, таза и конечностей, десятилетняя девочка с травмами голеней и 35-летний мужчина с множественными ранениями голеней, бедра, плеча и шеи, - сообщил Андрей Воробьев.

Осколочное ранение получил 46-летний мужчина из Солнечногорска, в Люберцах в больницу доставили двух пострадавших мужчин — 20 и 33 лет. Их состояние врачи оценили как средней тяжести. Мужчина из Дзержинска госпитализировали с ранениями шеи, девять человек пострадали в Котельниках – у мужчин осколочные ранения, а у 58-летней женщины черепно-мозговая травма и ранения плеча.

- Трехлетний ребенок доставлен в Центр охраны материнства и детства. Еще один 19-летний пострадавший проходит лечение в Жуковской больнице, - уточнил Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

В области все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме. Всем пострадавшим оказывается помощь, в том числе людям, у которых пострадали дома в Жуковском и Степаново, деревни Масново-Жуково и Крюково, а также дачные дома в Фатеево. Пожарным удалось оперативно ликвидировать пожар автомобиля в Электростали, зафиксированы падения обломков в фитнес-центре и промзоне в Люберцах.

- На всех адресах продолжают работу сотрудники МЧС, правоохранительных органов, медицинских служб и главы, - сообщили в администрации губернатора Московской области.

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