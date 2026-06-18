Атака БПЛА на Москву и Подмосковье 18 июня 2026 года: что известно

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Система ПВО Минобороны 18 июня уничтожила более 190 БПЛА на подлете к Москве. Несколько часов продолжались вражеские атаки. Сайт KP.RU рассказывает, какие меры принимались в московском регионе во время атаки.
Произошло падение обломков на территории торгового центра «Садовод».
- Зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале Max.
Для ликвидации последствий был закрыт прямой проезд к «Садоводу». Пострадал 50-летний мужчина, его доставили в больницу с осколочными ранениями брюшной стенки.
Столичная госавтоинспекция временно ограничила движение от Новорязанского шоссе до Каширского шоссе по МКАД, напротив улицы Привольной. Полностью закрыто движение по Чагинской улице, по улице Верхние поля и Капотня.
Несколько беспилотников атаковали и Московский нефтеперерабатывающий завод, столичные специалисты сразу же стали принимать меры по ликвидации последствий. По словам мэра Москвы, из-за данной атаки никто не пострадал и очаг был локализован.
В результате массированной воздушной атаки на регион обломки беспилотника упали на крышу торгового центра «Белая дача» в Котельниках, там начался пожар.
- Оперативно прибывшие к месту пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар на 25 квадратных метрах. В ликвидации пожара привлекалось 20 человек и шесть единиц техники, - рассказали в Главном управлении МЧС по Московской области.
В торговом центре сообщили, что по техническим причинам магазин частично сегодня будет закрыт – для посетителей открыто южное здание, северная часть откроется позже.
В аэропортах московского региона из-за атак БПЛА были задержаны на вылет более двух часов 53 рейса.
- Сейчас Шереметьево, Внуково и Жуковский принимают и отправляют рейсы в штатном режиме. Аэропорт Домодедово в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов, - рассказали в Росавиации.
- Поставка нефтепродуктов в Москву и работа всех заправок в городе происходят в штатном режиме, - сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.
Из-за массированной воздушной атаки в Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
- В Раменском пострадали три человека: 22-летний мужчина с травмами живота, таза и конечностей, десятилетняя девочка с травмами голеней и 35-летний мужчина с множественными ранениями голеней, бедра, плеча и шеи, - сообщил Андрей Воробьев.
Осколочное ранение получил 46-летний мужчина из Солнечногорска, в Люберцах в больницу доставили двух пострадавших мужчин — 20 и 33 лет. Их состояние врачи оценили как средней тяжести. Мужчина из Дзержинска госпитализировали с ранениями шеи, девять человек пострадали в Котельниках – у мужчин осколочные ранения, а у 58-летней женщины черепно-мозговая травма и ранения плеча.
- Трехлетний ребенок доставлен в Центр охраны материнства и детства. Еще один 19-летний пострадавший проходит лечение в Жуковской больнице, - уточнил Андрей Воробьев, губернатор Московской области.
В области все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме. Всем пострадавшим оказывается помощь, в том числе людям, у которых пострадали дома в Жуковском и Степаново, деревни Масново-Жуково и Крюково, а также дачные дома в Фатеево. Пожарным удалось оперативно ликвидировать пожар автомобиля в Электростали, зафиксированы падения обломков в фитнес-центре и промзоне в Люберцах.
- На всех адресах продолжают работу сотрудники МЧС, правоохранительных органов, медицинских служб и главы, - сообщили в администрации губернатора Московской области.
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