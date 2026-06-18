Экономист Воронов объяснил, что происходит с ценами на АЗС Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Автовладельцы в соцсетях переживают: что будет с ценами на топливо и вообще с доступностью бензина и дизеля на столичных АЗС. 16 и 18 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о повреждении беспилотниками объектов на территории МНПЗ — нефтезавод в Капотне обеспечивает до трети потребности столицы в топливе.

— Поставка нефтепродуктов в Москву и работа всех АЗС в городе происходят в штатном режиме, — сообщили в пресс службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Обстановка на заправках в Москве 18 июня

Корреспондент KP.RU поехал по заправкам разных сетей вдоль Третьего транспортного кольца. Короткое резюме: очередей нет. Максимум в рабочем режиме к каждой из колонок стояло одна две машины в ожидании.

Где то АЗС вообще были пустыми. На таких сотрудники подбегали к журналисту и живо интересовались причинами съёмки. Узнав, что это «Комсомолка» изучает топливный рынок, полушутливо просили прорекламировать свою заправку, потому что сотрудникам скучно без клиентов.

Также мы сфотографировали стелы с ценами на заправках. Напомним, что они могут отличаться от района к району: бизнес сам ставит цены. Для ориентира приводим данные мониторинга цен «Московской Топливной Ассоциации» за 15 июня. Средневзвешенные показатели на основе цен в семи крупнейших сетях АЗС были следующие:

ДТ — 79,28 руб/л;

АИ 92 — 65,22 руб/л;

АИ 95 — 72,08 руб/л;

АИ 100 (данные предоставлены по топливу марки 98+) — 98,25 руб/л.

На «Татнефти» — пустота. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Нефтьмагистраль» — колонки не пустуют, постоянно кто-то приезжает. Но очереди нет. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Цены на «Нефтьмагистраль». Ценники этой сети вызвали особое возмущение в соцсетях. ФАС направила запрос в компанию. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

На «Лукойле» также оказалось пусто. Стела с ценами в левой части кадра. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

У «Роснефти» было оживленнее всего. Наблюдались рабочие очереди в 1-2 машины. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще одна АЗС этой сети. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ценники «Роснефти». Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

— Волнения из за роста цен и возможной нехватки топлива сейчас не обоснованы, — рассказал KP.RU экономист ТЭК (топливно энергетический сектор) Николай Воронов. — На ряде заправок в столичном регионе (и не только) в начале лета вводились ограничения на отпуск бензина — в районе 40 литров на автомобиль. Но они действуют пару дней и потом снимаются. Это инициативы конкретных сетей — так регулируют спрос и предложение.

Бензин на московских заправках не закончится, и за это нужно сказать спасибо конкуренции. Бизнес хорошо зарабатывает на продаже бензина, и в его интересах поддерживать доступность продукта: искать новые способы доставки, если прежний логистический маршрут по каким то причинам больше не актуален.

Плюс не забывайте, что летом всегда растёт спрос, а значит, и цена на топливо: посевные работы фермеров, отпуска, дачи. Вдобавок к этому наложились плановые ремонтные работы на ряде НПЗ по стране, которые сейчас по большей части завершены.