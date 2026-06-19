«Барных туристов» катают на двухэтажном автобусе. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Есть такой популярный в отдельных кругах вид досуга - бархоппинг. С английского дословно переводится как «прыгание по барам». Кто и когда его изобрел - внятной версии нет. Одни кивают в сторону Ирландии и их Дня святого Патрика: после эпохи сухого закона ирландцы решили отыграться за все годы без пинты пенного. По другой версии - это все голливудские комедии про весельчаков, которые кутят по заведениям.

Но в общем и целом в любом крупном городе подобное практикуют регулярно. Суть в том, чтобы не сидеть в одном заведении весь вечер, а перемещаться по кабакам. Так интереснее!

Традицию решила переосмыслить одна из сетей московских пабов - как раз с ирландским колоритом. Идея проста как пить дать: усадили толпу жаждущих веселья в автобус и начали возить по столице. К рейсу примкнул и корреспондент KP.RU.

ЭХ, ПРОКАЧУСЬ

Бархопперы собираются на первой точке - в одном из переулков вдоль Цветного бульвара. При входе надо сказать администратору кодовую фразу: «Мы на пьяный автобус». На руку надевают браслет, как в турецком отеле.

- Это чтобы гости не потерялись и можно было найти в толпе? - пытаюсь шутить.

- Нет, это чтобы в барах, куда вас привезут, вы могли получить комплимент от заведения, - поясняют инициаторы.

Комплимент, разумеется, не словесный, а в виде хмельного бонуса.

На тусовку собрались человек 15. Ждал молодежи, но основной костяк - уже с сединами. Ко входу подкатил двухэтажный туристический автобус с открытой крышей: в таких возят по экскурсиям в Москве. В дороге один из организаторов полушутя роптал:

- Нам стали писать, что москвичи зажрались. Думают, это какая-то госпрограмма специально для жителей столицы - развлечение от города. Нет-нет, мы все на свои средства делаем.

Тут надо пояснить, что катают на автобусе бесплатно. А вот напитки и еду на месте покупаешь. На том и зарабатывает проект, повышая своим барам выручку.

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, ТОСТ!

Ирландские пабы в Москве почти все на одно лицо. Одним нравится, другие фыркают от искусственности интерьеров.

Делаем первую остановку в районе Лубянки. Время строго фиксировано: 40 минут - и погнали дальше.

Дорога до первого места проходила в скромной тишине. После экспресс-посиделок уже пошли разговоры. С каждым следующим баром они становились все более в духе «что у трезвого на уме…».

Два товарища 30+ обсуждали своих жен, которые не готовят. Один рассказывал, как приловчился варить кастрюлю щей и замораживать порции в морозилке. Старшее поколение вспоминало свои путешествия за границу. В автобусе ехала и одинокая девушка, которая готова была слушать кого угодно. На вопрос, почему она сегодня одна, отвечала, что собиралась с подругой, но ту не отпустил супруг.

Турне по пабам длится семь часов. До финала доходят самые увлеченные. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Автобус по маршруту ездит с пяти вечера и до полуночи. Можно сойти на любом этапе. Равно как и присоединиться к бархоппингу. После очередной остановки я заметил: крутая лестница на второй этаж автобуса стала поддаваться ногам совсем с трудом. Это знак, что пора и честь знать.

Безотносительно вреда, которое здоровью наносит употребление алкоголя, замечу: развлечение положительно влияет на настроение. Честно говоря, мне не столько понравились ирландские пабы, сколько возможность подшофе покататься на втором этаже автобуса по вечерней Москве.

Бизнесмены запустили по Москве «пьяные» автобусы и возят всех желающих от одного питейного заведения к другому.