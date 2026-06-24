В Московской области состоялся практический этап подготовки специалистов по беспилотным авиационным системам. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Московской области состоялся практический этап подготовки специалистов по беспилотным авиационным системам. Мероприятие прошло в интересах подразделения «БАРС-Москва», которое выполняет задачи по обеспечению безопасности воздушных рубежей столицы.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Подготовка к работе

Практический этап начался с проверки оборудования и подготовки рабочих мест. Операторы распределили роли в расчётах, провели настройку средств управления и связи, а также прошли инструктаж перед выполнением задач. Все действия максимально приближены к реальным условиям работы.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Работа с наземной станцией управления

На командном пункте специалисты запустили и настроили наземную станцию управления, проверили каналы связи с беспилотными аппаратами. В реальном времени они сопровождали полёт, распределяли задачи между операторами и контролировали параметры системы.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Запуск и управление БПЛА

На стартовой площадке беспилотники установили на стартовую систему, провели финальную проверку готовности и запустили аппараты. Операторы отрабатывали управление в полёте, манёвры и учебные сценарии.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Отработка перехвата

В воздушной зоне выполнили учебные задачи по перехвату и сопровождению целей. Операторы отработали взаимодействие в составе команды, контроль и корректировку действий в реальном времени.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Завершение практики

По итогам занятий инструкторы и обучающиеся прокомментировали результаты выполнения задач, продемонстрировали работу оборудования. Подготовка операторов БПЛА «БАРС-Москва» направлена на формирование навыков работы с комплексами беспилотных авиационных систем в условиях, приближенных к реальным боевым задачам.