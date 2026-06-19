Облачно с прояснениями и кратковременный дождь с грозой ожидаются в Москве 19 июня 2026 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пятница, 19 июня, станет для москвичей днем постепенного возвращения тепла. После нескольких дней прохладной и дождливой погоды воздух в столице начнет прогреваться. Погода в Москве порадует более высокими температурами, однако синоптики предупреждают: кратковременные дожди и локальные грозы все еще возможны, особенно по области.

Погода в Москве 19 июня 2026: температура воздуха

Днем воздух в столице прогреется до плюс 19–21 градуса. Это ощутимо теплее, чем в предыдущие дни, когда столбики термометров едва достигали +17. Ночью станет прохладно — ожидается от 10 до 12 градусов тепла.

Осадки в Москве 19 июня

Небо над столицей будет облачным с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, которые местами могут быть локальными. В отдельных районах области синоптики не исключают грозу. В отличие от предыдущих дней, осадки будут не такими затяжными и интенсивными. Ночью дожди маловероятны, преимущественно без осадков. Зонт все же стоит взять с собой, но уже не как обязательный атрибут, а скорее для подстраховки.

Облачно с прояснениями и кратковременный дождь с грозой ожидаются в Москве 19 июня 2026 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в пятницу ожидается западный и северо-западный, с порывами до 6–11 метров в секунду. Во время грозы отдельные порывы могут усиливаться. Атмосферное давление будет держаться на уровне 742–743 мм ртутного столба — немного ниже климатической нормы, но резких скачков не предвидится.

Особых штормовых предупреждений на 19 июня не объявлялось. Однако водителям стоит быть внимательными на мокрой дороге в случае кратковременных дождей. Пешеходам рекомендуем иметь при себе зонт, но не укрываться под высокими деревьями во время грозы.

Погода в Москве 19 июня — это долгожданное возвращение к комфортным летним температурам. Тепло, свежий воздух и лишь небольшая вероятность дождя — отличные условия для прогулок, встреч с друзьями и отдыха на свежем воздухе. Хорошая новость в том, что в выходные станет еще теплее, а дожди станут менее частыми гостями.