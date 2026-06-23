Дворянское гнездо в Покровском-Стрешневе и храм-загадка в центре Москвы: как возрождают знаменитые дореволюционные здания столицы

Отреставрированная усадьба Покровское-Стрешнево скоро откроется для посетителей. Фото: Пресс-служба портала Мэра и Правительства Москвы

Покровское-Стрешнево начиналось с небольшой деревни Подъёлки, которая с XIV века принадлежала боярину Родиону Несторовичу. В 1629 году здесь появилась церковь Покрова Святой Богородицы, и вскоре деревня приобрела второе название - Покровское-Подъёлки.

В 1664 году ее продали Родиону Матвеевичу Стрешневу, и его род владел этими землями следующие 250 лет. За это время Стрешневы успели породниться с династией Романовых и выстроить красивейшую усадьбу в стиле елизаветинского барокко. Здесь любили бывать как представители императорской семьи (в 1775 году ее посетила Екатерина II, позже - императрица Мария Федоровна, вдова Павла I, и Елизавета Алексеевна, жена Александра I), так и прочие известные личности, например, Николай Карамзин и Лев Толстой.

Но в советские годы усадьба пережила многочисленные перестройки под хозяйственные нужды, несколько пожаров и десятилетия забвения.

Лестница с тритонами и Голубая гостиная

Возрождение Покровского-Стрешнева началось с 2019 года, когда появились первые проекты восстановления парка.

- Комплексную реабилитацию парка «Покровское-Стрешнево», а также расположенных рядом Щукинского парка и Всехсвятской рощи мы провели в 2022 году, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. - И превратили территории на северо-западе города в огромное зеленое пространство для комфортного отдыха, занятий спортом, игр с детьми и прогулок.

Потом настала очередь реставрации зданий.

- В главном доме привели в порядок фасады, лепной декор, балконы и лестницы, отреставрировали изразцовые камины, парадную лестницу с тритонами, воссоздали рисунок паркета, люстры и живопись на стенах Голубой гостиной, - перечислил глава города. - В оранжерее - своды, купол со шпилем, подиум с колоннадой и ряд других важных конструкций. Также восстановили скульптуру «Гермес с младенцем Дионисом», обелиск перед входом и ограду с парадным въездом и башнями. А регулярный сад вокруг воссоздали по архивным чертежам.

Сейчас памятник архитектуры XVIII - XIX веков готовится к открытию.

Под пятью слоями обоев нашли лики святых

Еще один знаковый объект, который скоро вернется в своем первозданном великолепии, - это церковь Петра и Павла в Капитанской слободе (улица Новая Басманная). Каменный храм начали возводить в 1705 году. Говорят, что по распоряжению и даже якобы по чертежам самого Петра I. В XIX веке здание сильно перестроили. В итоге получился храм на подклете типа «восьмерик на четверике»: подклет - это подвал, четверик - нижний ярус квадратной формы, восьмерик - верхний ярус-восьмиугольник.

Церковь Петра и Павла на Новой Басманной предстанет в первозданном великолепии. Фото: Мос.Фото

После революции 1917 года здесь какое-то время проработала Московская духовная академия. В 1935-м храм закрыли, передали сначала милиции под склад, потом - под детский сад, в 1959-м «заселили» туда Всесоюзный научно-исследовательский институт геофизических методов разведки и внутри для удобства размещения сотрудников понастроили перегородки и кабинеты.

Верующим храм вернули в 1992 году, он был признан объектом культурного наследия федерального значения. Его комплексную реставрацию город начал в 2021 году.

- Проведена реставрация шедевров церковной масляной живописи, скрытой под пятью слоями обоев, - рассказал Сергей Собянин. - Восстановлены фасады в стиле московского барокко, натуральные каменные и доломитовые полы, лепной декор, чугунные лестницы и ограды.

Во время реставрации церковь преподнесла немало сюрпризов: под советскими досками на полу обнаружили отпечатки паркета XIX века, по нему и восстанавливали рисунок. Иконостас времен Петра I сгорел при пожаре, но его облик отрисовали благодаря подрядным записям и другим иконостасам того же времени.

Церковь может скрывать еще немало тайн и загадок. Ее реставрация продолжается.

- В планах на 2026-й - начало работ по воссозданию нижнего иконостаса, - объявил глава города.

А ЧТО ЕЩЕ

Московские реставраторы продолжают восстанавливать Донской монастырь. Фото: Пресс-служба портала Мэра и Правительства Москвы

Донской монастырь

Вовсю идет реставрация ансамбля Донского монастыря. Исторический облик уже вернули Дому настоятеля 1749 года, девяти из 12 крепостных башен, плюс отреставрировала купола «Нового» собора XVII-XVIII вв. В планах - восстановление Храма святителя Иоанна Златоуста с нижним храмом великомученицы Екатерины.

К 200-летию Льва Толстого в 2028 году отреставрируют городскую усадьбу Лопухиных - Станицкой на Пречистенке. Там с 1920 года находится музей писателя, а само здание называют прекрасным образцом московского ампира.