«Важно предоставить ребятам максимум возможностей»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил, как идет капремонт Красногорского колледжа

Фото: Екатерина АГЕЕВА.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня проверил ход работ по капитальному ремонту главного корпуса Красногорского колледжа, которые ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Сегодня это одно из крупнейших средне-специальных учебных заведений Подмосковья, в котором обучаются около 3,5 тысяч ребят. Помимо головных корпусов в Красногорске, колледж также имеет 5 филиалов в других муниципалитетах - в Звенигороде, Истре, Шаховской, Рузе и Волоколамске. Причем, разные подразделения входят в образовательные кластеры, готовящие специалистам для отдельно взятых сфер - по федеральному проекту «Профессионалитет». Студенты из Красногорска после выпуска пополнят ряды сотрудников металлургических и машиностроительных предприятий, а также СМИ. Из Звенигородского отделения Красногорского колледжа выйдут специалисты для сферы туризма и услуг, а из Волоколамского - для области управления и правоохранительной деятельности.

– Сегодня есть высокий запрос на специалистов, на технологии, на все, что связано с автоматизированными процессами и роботами, - рассказал губернатор. - Предприятия Московской области заинтересованы в кадрах, и часто наши выпускники нарасхват. Поэтому мы понимаем, насколько важно заниматься трансформацией колледжей.

Андрей Воробьёв отметил, что в капитально отремонтированном здании студенты колледжа начнут учиться уже с 1 сентября.

– Установим здесь современное оборудование – ребята должны учиться на том, на чем будут работать. Вместе с тем, наша задача – поддерживать преподавателей, привлекать наставников с производства: многие мастера с удовольствием приходят к студентам, рассказывают о профессии. Конкурс в колледжах сегодня большой, сюда идут поступать в том числе и круглые отличники. Поэтому важно предоставить ребятам максимум возможностей.

На данный момент объект готов на 70% и рабочие обещают сдать его точно в срок. Представитель подрядной организации Алексей Проничев рассказал, что на данный момент полностью заменены кровля, фасад, обновлены инженерные коммуникации, внутри здания проведена перепланировка помещений под современные стандарты.

– Сейчас завершаем чистовую отделку, монтаж дверей, сантехники, электрики, благоустройство территории, - доложил губернатору Проничев. - На объекте трудятся 50 человек. Все работы закончим к учебному году, чтобы дети вовремя приступили к занятиям.

КОНКРЕТНО

– 19 колледжей капитально отремонтировали в Московской области в течение 5 лет.

– Еще 10 приведут в порядок до конца 2026 года. В Воскресенске и Химках обновленные корпуса уже открыли. А в Красногорске, Жуковском, Орехово-Зуеве, Мытищах, Балашихе, Кашире и Серпухове колледжи после капремонта начнут работу в ближайшие месяцы.