Борьба с раком и спасение больных с перитонитом: Собянин вручил премии Москвы 2026 года в области медицины

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии Москвы 2026 года в области медицины лучшим врачам города. Фото: Владимир Новиков / Пресс служба Мэра и Правительства Москвы.

В Мраморном зале столичной мэрии сегодня, 23 июня, награждали лучших врачей города. Премии Москвы 2026 года в области медицины им вручил мэр столицы Сергей Собянин.

«Поздравляю вас с прошедшим Днем медицинского работника, с профессиональным праздником – вас и ваших коллег, которые обеспечивают здоровье миллионам москвичей и жителям нашей страны, которые приезжают в Москву получить самую высокотехнологичную профессиональную медицинскую помощь», - сказал Собянин на церемонии награждения.

Мэр отметил научную направленность получивших премию проектов, уточнив, что в первую очередь это практические решения. Их используют в области диагностики, лечения, профилактики, цифровизации, а также организации здравоохранения.

«И это не случайно, потому что люди, которые сидят в этом зале, это не просто научные работники, это в первую очередь практикующие врачи, имя которых знают не только в Москве, но далеко за пределами нашего города и за пределами России. Это, не побоюсь этого сказать, цвет московской медицины», - подчеркнул Собянин.

Мэр поздравил лауреатов с присуждением премии и поблагодарил за самоотверженную работу.

Он также напомнил, что Москва многое сделала в области медицины. При этом здравоохранение по-прежнему остается одной из приоритетных сфер. В частности, в столице продолжается строительство новых и реконструкция действующих корпусов медучреждений, а также внедрение новых технологий в работу поликлиник и больниц.

КОНКРЕТНО

Премии в области медицины получают в столице наиболее эффективные, отличающиеся актуальностью, новизной, оригинальностью работы коллективов врачей, ученых, организаторов медицины – представителей городских и федеральных лечебных учреждений. Каждый год вручают шесть премий – шести коллективам. Среди награжденных в этом году:

- коллектив Московского клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова под руководством директора Игоря Хатькова - за разработку и реализацию программы раннего выявления, профилактики, снижения заболеваемости и улучшения результатов комплексного лечения рака желудка в Москве;

- коллектив руководителей крупнейших больниц и медцентров страны - Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка», Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина, городской клинической больницы имени С. С. Юдина, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и других - за эффективное внедрение в клиническую практику многопрофильных клиник Москвы инновационных хирургических технологий снижения летальности и улучшения результатов лечения пациентов с тяжелыми формами распространенного перитонита;

- коллектив сотрудников Национального медицинского исследовательского центра «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова» - за разработку и внедрение методов лечения слепоты вследствие травм и ожогов глаз на основе аутотрансплантации стволовых клеток в эксперименте и клинической практике.

Полный список лауреатов - на mos.ru.