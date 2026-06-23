Новая глава в летописи подвига

В Москве дан старт масштабной патриотической акции «Города-герои - города Героев». Торжественная церемония прошла у монумента 21-й дивизии Московского народного ополчения на Кутузовском проспекте - в день скорби и памяти, 22 июня, ровно через 85 лет после того трагического утра 1941 года. Организаторы сделали акцент на преемственности: в этом году экипажи 15 автомобилей «Москвич» отправляются в миссию, охватывающую 11 городов-героев Союзного государства.
Акция проводится уже второй раз, однако в 2026 году она вышла на принципиально новый уровень. Решением мэра Москвы Сергея Собянина проект получил статус ежегодного. Нынешний марафон охватывает 20 регионов России и все области Республики Беларусь.
Ключевой лейтмотив церемонии - память о самом массовом народном ополчении в СССР. Спикер Московской городской думы Алексей
Шапошников напомнил собравшимся о судьбоносной роли добровольцев: «85 лет назад прозвучал призыв к нашему многонациональному народу создавать народное ополчение в помощь Красной армии. Памятник 21-й дивизии, у которого мы стоим, - это символ. В ее летописи есть «рота героев»: 68 человек получили звание Героя Советского Союза, семеро из них прошли по брусчатке Красной площади в Параде Победы». Именно эти люди, не бывшие кадровыми военными, встали на пути танковых клиньев вермахта, позволив выиграть время для укрепления обороны столицы.
Депутат Госдумы и легендарный хоккейный вратарь Владислав Третьяк, воспитанный в семье военнослужащего, подчеркнул, что 22 июня 1941 года стало точкой сборки всей нации: «Тогда весь советский народ поднялся, и сегодня мы обязаны помнить это. Ополченцы влились в вооруженные силы и сделали все для Победы. Мне тренеры всегда ставили в пример ветеранов. Они выжили и победили, чтобы мы могли заниматься спортом и растить детей». По его словам, подвиг ополченцев - это не страница учебника, а живой ориентир для современных защитников Отечества.
Экипажи распределились по трем ключевым направлениям, чтобы охватить максимальную географию боевой славы. Колонны направятся в условные точки старта своих маршрутов - Мурманск, Минск и Севастополь, - а затем возьмут курс обратно на Москву. По пути будут организованы остановки в городах-героях и населенных пунктах, связанных с подвигами народных ополченцев. География марафона в этом году включает не только мегаполисы, но и малые города. В частности, в зону ответственности западного маршрута вошли Брестская, Гомельская и Могилевская области Беларуси, а также российские Тверская и Новгородская области. Южный маршрут затронет Витебскую и Минскую области, а также столицу Беларуси - Минск, где запланированы совместные акции с белорусскими общественниками.
Герой России, космонавт, депутат Мосгордумы Антон Шкаплеров, который во второй раз возглавляет экипаж южного направления, отметил важность расширения географии: «В этом году мы добавляем места, связанные непосредственно с ополченцами. Мы привыкли чествовать солдат и моряков, но забываем про горожан. В 1941 году, когда немцы стояли у ворот, обычные люди - инженеры, студенты, рабочие - добровольно взяли оружие. Они по зову сердца пошли умирать за Родину, и наша задача - донести эту правду до молодежи».
Важнейшим новшеством этого года стал состав участников. В миссии задействованы 17 Героев СССР и России. Особенное звучание акции придает участие ветеранов специальной военной операции. «Ребята, которые еще недавно стояли на передовой, теперь вместе с нами в экипажах, - анонсировал первый заместитель председателя правления Клуба Героев Вячеслав Сивко. - Это живая связь поколений: подвиг 1941 года продолжается сегодня».
Генерал-майор запаса Сергей Тулин, Герой России, сын фронтовика, отправляется в западном направлении: «Я со слов отца знаю, что такое война, сам прошел через конфликты. Мы поедем туда, где московские ополченцы дошли до Бреста и Берлина. Я горжусь тем, что рядом со мной мои друзья-однополчане, Герои». К марафону присоединились также представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей, московской Ассоциации ветеранов СВО и женского движения «Единой России».
Участник СВО Александр Шелковой пояснил главную цель их присутствия: «Мы должны сохранить историческую память и передать правду о войне подрастающему поколению.
Герои не ушли в прошлое - они живут среди нас, и мы, участники спецоперации, докажем это на встречах с людьми».
Помимо встреч с жителями и патриотических акций, у проекта есть важная культурная составляющая. Режиссер, глава студии «Военфильм» Игорь Угольников представил фильм «По зову сердца». Эта картина посвящена подвигу ополченцев лета - осени 1941 года. «Мы будем показывать его в каждом городе, где остановятся машины, - пообещал Угольников. - Я лично постараюсь быть в Минске. Мы защищаем подвиг наших предков, который сейчас пытаются нивелировать и украсть. Мы объединяемся, чтобы дать отпор этой лжи - в Москве, в регионах и в братской Беларуси».
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, секретарь московских единороссов, провел параллель между прошлым и настоящим: «Тогда люди вышли из строя и шагнули вперед, защищая свободу. Сегодня происходит то же самое. Традиции добровольчества и самопожертвования живы». А первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Калмыков напомнил, что более 400 сотрудников агентства ушли на фронт в 1941 году: их фамилии высечены на мемориальной доске. «Тассовцы прошли от Москвы до Берлина, их история - во фронтовых вестниках и фотографиях. Мы обязаны передавать эту память поколениям», - подчеркнул он.
Важным акцентом мероприятия стал автопарк. Участники марафона передвигаются на автомобилях столичного завода «Москвич», представленных всем модельным рядом. Директор по корпоративным связям автозавода Татьяна Редько заявила: «Мы поддерживаем проект, так как история завода неразрывно связана с историей Великой Отечественной войны. Это вклад в сохранение общественной идентичности и распространение достоверных знаний о прошлом». В рамках партнерства организаторы объединили усилия органов власти, СМИ, волонтеров и общественных организаций при поддержке Совета Федерации, Союзного государства и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Масштаб миссии демонстрирует, что память о героях ополчения становится общенациональным делом, объединяющим регионы России и Белоруссии.