Новая глава в летописи подвига

В акции примут участие ветераны специальной военной операции. Фото: Дмитрий БРОВКИН/Мосгордума

В Москве дан старт масштабной патриотической акции «Города-герои - города Героев». Торжественная церемония прошла у монумента 21-й дивизии Московского народного ополчения на Кутузовском проспекте - в день скорби и памяти, 22 июня, ровно через 85 лет после того трагического утра 1941 года. Организаторы сделали акцент на преемственности: в этом году экипажи 15 автомобилей «Москвич» отправляются в миссию, охватывающую 11 городов-героев Союзного государства.

Акция проводится уже второй раз, однако в 2026 году она вышла на принципиально новый уровень. Решением мэра Москвы Сергея Собянина проект получил статус ежегодного. Нынешний марафон охватывает 20 регионов России и все области Республики Беларусь.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ С КРАСНОЙ АРМИЕЙ

Ключевой лейтмотив церемонии - память о самом массовом народном ополчении в СССР. Спикер Московской городской думы Алексей

Шапошников напомнил собравшимся о судьбоносной роли добровольцев: «85 лет назад прозвучал призыв к нашему многонациональному народу создавать народное ополчение в помощь Красной армии. Памятник 21-й дивизии, у которого мы стоим, - это символ. В ее летописи есть «рота героев»: 68 человек получили звание Героя Советского Союза, семеро из них прошли по брусчатке Красной площади в Параде Победы». Именно эти люди, не бывшие кадровыми военными, встали на пути танковых клиньев вермахта, позволив выиграть время для укрепления обороны столицы.

Депутат Госдумы и легендарный хоккейный вратарь Владислав Третьяк, воспитанный в семье военнослужащего, подчеркнул, что 22 июня 1941 года стало точкой сборки всей нации: «Тогда весь советский народ поднялся, и сегодня мы обязаны помнить это. Ополченцы влились в вооруженные силы и сделали все для Победы. Мне тренеры всегда ставили в пример ветеранов. Они выжили и победили, чтобы мы могли заниматься спортом и растить детей». По его словам, подвиг ополченцев - это не страница учебника, а живой ориентир для современных защитников Отечества.

МАРШРУТЫ МУЖЕСТВА

Экипажи распределились по трем ключевым направлениям, чтобы охватить максимальную географию боевой славы. Колонны направятся в условные точки старта своих маршрутов - Мурманск, Минск и Севастополь, - а затем возьмут курс обратно на Москву. По пути будут организованы остановки в городах-героях и населенных пунктах, связанных с подвигами народных ополченцев. География марафона в этом году включает не только мегаполисы, но и малые города. В частности, в зону ответственности западного маршрута вошли Брестская, Гомельская и Могилевская области Беларуси, а также российские Тверская и Новгородская области. Южный маршрут затронет Витебскую и Минскую области, а также столицу Беларуси - Минск, где запланированы совместные акции с белорусскими общественниками.

Герой России, космонавт, депутат Мосгордумы Антон Шкаплеров, который во второй раз возглавляет экипаж южного направления, отметил важность расширения географии: «В этом году мы добавляем места, связанные непосредственно с ополченцами. Мы привыкли чествовать солдат и моряков, но забываем про горожан. В 1941 году, когда немцы стояли у ворот, обычные люди - инженеры, студенты, рабочие - добровольно взяли оружие. Они по зову сердца пошли умирать за Родину, и наша задача - донести эту правду до молодежи».

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ-ЗАЩИТНИКОВ

Важнейшим новшеством этого года стал состав участников. В миссии задействованы 17 Героев СССР и России. Особенное звучание акции придает участие ветеранов специальной военной операции. «Ребята, которые еще недавно стояли на передовой, теперь вместе с нами в экипажах, - анонсировал первый заместитель председателя правления Клуба Героев Вячеслав Сивко. - Это живая связь поколений: подвиг 1941 года продолжается сегодня».

Генерал-майор запаса Сергей Тулин, Герой России, сын фронтовика, отправляется в западном направлении: «Я со слов отца знаю, что такое война, сам прошел через конфликты. Мы поедем туда, где московские ополченцы дошли до Бреста и Берлина. Я горжусь тем, что рядом со мной мои друзья-однополчане, Герои». К марафону присоединились также представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей, московской Ассоциации ветеранов СВО и женского движения «Единой России».

Участник СВО Александр Шелковой пояснил главную цель их присутствия: «Мы должны сохранить историческую память и передать правду о войне подрастающему поколению.

Герои не ушли в прошлое - они живут среди нас, и мы, участники спецоперации, докажем это на встречах с людьми».

Ключевой лейтмотив церемонии - память о самом массовом народном ополчении в СССР. Фото: Андрей ДМЫТРИВ/Мосгордума

КИНОЛЕНТА ПАМЯТИ

Помимо встреч с жителями и патриотических акций, у проекта есть важная культурная составляющая. Режиссер, глава студии «Военфильм» Игорь Угольников представил фильм «По зову сердца». Эта картина посвящена подвигу ополченцев лета - осени 1941 года. «Мы будем показывать его в каждом городе, где остановятся машины, - пообещал Угольников. - Я лично постараюсь быть в Минске. Мы защищаем подвиг наших предков, который сейчас пытаются нивелировать и украсть. Мы объединяемся, чтобы дать отпор этой лжи - в Москве, в регионах и в братской Беларуси».

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, секретарь московских единороссов, провел параллель между прошлым и настоящим: «Тогда люди вышли из строя и шагнули вперед, защищая свободу. Сегодня происходит то же самое. Традиции добровольчества и самопожертвования живы». А первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Калмыков напомнил, что более 400 сотрудников агентства ушли на фронт в 1941 году: их фамилии высечены на мемориальной доске. «Тассовцы прошли от Москвы до Берлина, их история - во фронтовых вестниках и фотографиях. Мы обязаны передавать эту память поколениям», - подчеркнул он.

«МОСКВИЧ» НА ДОРОГАХ СЛАВЫ

Важным акцентом мероприятия стал автопарк. Участники марафона передвигаются на автомобилях столичного завода «Москвич», представленных всем модельным рядом. Директор по корпоративным связям автозавода Татьяна Редько заявила: «Мы поддерживаем проект, так как история завода неразрывно связана с историей Великой Отечественной войны. Это вклад в сохранение общественной идентичности и распространение достоверных знаний о прошлом». В рамках партнерства организаторы объединили усилия органов власти, СМИ, волонтеров и общественных организаций при поддержке Совета Федерации, Союзного государства и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Масштаб миссии демонстрирует, что память о героях ополчения становится общенациональным делом, объединяющим регионы России и Белоруссии.