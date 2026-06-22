Владимир Ресин: Я люблю этот город, знакомый до слез…

Депутат Государственной Думы Владимир Ресин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Планов громадье

- …Владимир Иосифович, в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме с аншлагом был представлен столичный град Москва. Экспозиция включала несколько тематических зон и отражала стратегию развития столицы до 2040 года.

- То, что вы увидели там, на форуме, лежит у меня на столе, могу вам показать. Москва-2040, проект «Открытая стратегия», вот, с надписью – Ресину Владимиру Иосифовичу, великому строителю Москвы. Собянин, сентябрь 2025 года. И вот я посмотрел ее внимательно, прочитал и понял, что все, что здесь написано, будет сделано. Или с участием Сергея Семеновича, или его последователями.

- Планы уж очень грандиозные. Они реальны?

- А что смущает? До 2040 года – 14 лет. У нашего мэра сильная команда профессионалов, его заместителей, которые отвечают за свои направления: Наталья Сергунина, Петр Бирюков, Александр Горбенко, Владимир Ефимов, Анастасия Ракова, Мария Багреева, Максим Ликсутов. Будьте уверены, Александр, «Открытая стратегия – 2040» будет реализована четко по намеченному плану и комплексно. Главное – определены ключевые направления развития – в экономике, социальной сфере, промышленности. Это ведь работает по принципу: выбираешь главное звено, и оно вытаскивает всю цепь. И все, что здесь указано, совершенно реально.

Безработицы не будет

- И какие звенья, на ваш высокопрофессиональный взгляд многолетнего практика - градостроителя и управленца, главные? Что там появилось нового, необычного, перспективного, что дает уверенность, что стратегия будет реализована?

- Ключевых направлений три. Первое: привлечение инвестиций, как государственных, так и частных. Ибо без вложений невозможно ничего создать и построить.

И я должен сказать, что сейчас в столице создан исключительно благоприятный инвестиционный климат. Москва седьмой год подряд занимает первое место в национальном рейтинге инвестиционного климата, составляемом Агентством стратегических инициатив. Общий объем инвестиций оценивается в 23,5 триллионов рублей.

Второе: реновация промышленных зон – то есть создание технопарков с перспективными направлениями производства. Знаете сколько промышленных предприятий работает в Москве? 4,5 тысячи. Причем, это предприятия в основном новые, технологичные, экологичные, и доля обрабатывающих отраслей достигает уже 50 процентов. И неуклонно растет.

В апреле 2026 года были опубликованы 18 новых проектов комплексного развития территорий столицы. Они затронут несколько районов, включая Косино-Ухтомский, Северное Измайлово, Кузьминки, Люблино, Печатники, Текстильщики, Ростокино, Академический, Тёплый Стан, Можайский, Силино, Даниловский, Царицыно и другие.

На месте бывших промышленных зон и устаревших площадок планируют построить более 1,4 млн кв. м недвижимости. Основная часть нового строительства (почти 900 тыс. кв. м) придётся на общественно-деловые и производственные объекты. Реализация проектов позволит создать более 6,8 тыс. рабочих мест.

- Рабочие места и предприятия – это, конечно, отрадно. Особенно, если есть где комфортно жить.

- Правильно, и потому третье ключевое направление - комплексное развитие территорий (КРТ). А оно включает в себя не только создание рабочих мест, а строительство жилья и создание современной инфраструктуры для комфортной жизни людей: школы, детские сады, поликлиники и больницы, торговые, спортивные, развлекательные и образовательные центры, театры, музеи, парки и, конечно, храмы.

Не буду говорить о новом строительстве жилья – сами видите – новостройки растут, как грибы после дождя. Скажу только о программе реновации – в нее включена 131 площадка в 11 округах и 45 районах Москвы. Планируется строительство 2,7 млн кв. м жилья рядом с прежним местом проживания и расселение 542 ветхих домов. В 7 районах программа завершена, жилье получили 200 тысяч человек.

Робот спешит на помощь

- Мы живем не для того, чтобы работать, а работаем, чтобы жить. И жить хорошо, обеспеченно, удобно.

- Правильно, и Москва уже сейчас стала одним из лучших городов в мире по комфортности проживания несмотря на то, что за последние годы столица значительно увеличилась - в ней сейчас числится более 13 миллионов жителей.

Что такое сделать комфортным город с населением в 13 с лишним миллионов, с огромной территорией?

Завкафедрой РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор Ресин с коллективом преподавателей базовой кафедры "Управление проектами и программами Капитал Груп". Предоставлено пресс-службой депутата ГД ФС РФ Владимира Ресина

- Ну, например, освободить людей от каких-то мелких забот, отнимающих время.

- Ровно поэтому активно развивается, например, такая отрасль, как система доставки товаров роботами. Заметили, наверное, как много их сейчас бегает по столичным улицам? Они – часть экосистемы «умный город».

Посмотрите на благоустройство – окраины мегаполиса ничем не отличаются от центра. Пора перестать называть районы «спальными» – они стали районами для полноценной комфортной жизни.

Я смотрел сталинский генплан 1936 года по Москве, и то, что было тогда и сегодня отличается, как небо и земля. Сталинский генплан уже выполнен и перевыполнен.

Например, первые набережные были построены при Сталине. Но только - в историческом центре.

А сейчас они прекрасны в любом отдаленном районе мегаполиса. Пройдите по берегам рек и прудов в Солнцево или Митино, Строгино или вдоль Яузы – как ухожены берега, подстрижена травка, проложены и вымощены пешеходные дорожки, высажены цветы, построены детские площадки и установлены тренажеры для занятий физкультурой. И то количество набережных, которое было обустроено Сталиным - мизерное по сравнению с тем, что сделано сегодня.

- О, получается, что работаем по завету товарища Сталина?

- При чем здесь Сталин? Город обустраивается для каждого москвича, для его удобства. Для полноценной жизни. В любом районе должно быть достаточно продуктовых и товарных магазинов не за три квартала, а у каждого дома, кафе и ресторанов, школ и детских садов, детских площадок и поликлиник, кинотеатров и центров современных развлечений – и это делается. А другие города берут с Москвы пример.

А трамвай-то - лучший

- Я как-то подсчитал: развитие метро, МЦД и второго кольца сделало возможным в течение часа добраться в любое, самое отдаленное место столицы из любого района. Раньше, например, из Крылатского до Перова или Солнцева нужно было «пилить» на общественном транспорте часа полтора-два.

- Вот именно. А в нынешнем году вот-вот откроется еще и участок Рублево-Архангельской ветки, включающий пять станций – новые «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Генерала Карбышева» и открытые ранее «Деловой центр» и «Шелепиха».

- А я трамвай люблю. Видел уже беспилотный вагон. Но проехать не рискнул…

- И зря. Вполне безопасно и удобно. До конца 2026 года в городе будут курсировать 15 таких трамваев.

- Я вошел во вкус: но как бы все это сделать поскорее, а не через 14 лет?

- Не надо спешить. Знаете такую пословицу «поспешишь – людей насмешишь»? Это именно тот случай. Развиваться следует по всем направлениям и в плановом режиме работы столичной экономики. Вы посмотрите, какая обстановка в стране. Идет специальная военная операция. И нам важно подставить плечо другим российским городам, кому наша помощь требуется. Москва ведь не только собой занимается. Она помогает и фронту, и другим регионам. Только в Донецке и Луганске с помощью столицы реконструировано свыше 2 тысяч объектов, восстановлено более 1 тысячи километров инженерных сетей и миллионы квадратных метров дорожного покрытия.

- Я бывал в Донецке много раз, свидетель – несмотря на постоянные обстрелы от укронацистов, дороги хорошие там есть. Дорожники работают.

В парке «Останкино» займемся спортом

- Знаю, что ранее вашим любимым место местом столицы было ВДНХ. Там ваше детство прошло, юность. Скажите, пожалуйста, у вас и сейчас душа лежит к этому району?

- Мне все районы столицы близки. Но раз вы задали этот вопрос, я могу сказать. Да, ВДНХ я знаю с детства. Во время войны выставка была закрыта, но я через забор перелезал на территорию. Сравнивать нынешний ВДНХ с прошлым, это все равно, что сравнивать булыжную мостовую с современным покрытием дороги.

Кстати, на ПМЭФ-2026 было подписано соглашение между ВДНХ и Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства о создании многофункционального спортивного комплекса в парке «Останкино». Площадь объекта составит 20 тыс. кв.м., почти половину займёт всесезонный падел-центр с 30 кортами. Строительство планируется завершить до конца 2027 года.

Человек на своем месте

- Владимир Иосифович, у вас огромное количество наград и регалий. В данный момент на пиджаке видим депутатский значок и Золотую Звезду Героя Труда России. Вы стали почетным гражданином Москвы. – скажите, пожалуйста, а этот знак на каком месте?

- Я считаю, на одном из первых мест. И дело не в том, носишь ты этот знак постоянно или не носишь, для меня очень дорого это признание и огромная честь. Я благодарен руководству Москвы за то, что весь пройденный мною путь в столице получил такую высочайшую оценку. Тем более от такого мэра, как Сергей Семенович Собянин. Этот человек - яркий пример личности, профессионала, который находится на своем месте. Он умеет мыслить стратегически, а работать – системно, видя конкретную цель и не забывая о деталях. На самом деле это очень сложно в таком огромном мегаполисе, а тем более – в условиях беспрецедентного санкционного давления, ограничения доступа к иностранным инвестициям и технологиям, нехватки квалифицированных кадров. И при этом еще и развивать социальную сферу, и учитывать запросы горожан. Но ведь справляется.

Крепкое рукопожатие депутата Государственной Думы Владимира Ресина и председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Фото: Предоставлено пресс-службой депутата ГД ФС РФ Владимира Ресина

- А вот еще была информация, что на предварительном голосовании в партии «Единая Россия» для отбора кандидатов на выборы в Госдуму IX созыва, вы заняли третье место, а на четвертом – легенда мирового хоккея - Владислав Третьяк. Конкуренция-то была очень серьезная!

- Да, конкурс был жесткий – в Москве 14 человек на одно место. Есть новые люди из числа участников СВО. Сейчас рано говорить, кто куда пойдет, впереди еще первый этап съезда. Вот он-то и определит, кто будет баллотироваться.

Но мне, конечно, приятно было получить высокую оценку, ведь в предварительном голосовании по стране принимали участие более 10 миллионов избирателей.

А с Владиславом Третьяком мы друзья, он выдающийся человек, вошедший в историю нашу и как хоккеист, и как политический деятель, и я уверен, что у него много сил, чтобы успешно работать на благо своей родины. Пожелаю ему удачи.

Цифра 200 устарела, актуальна - 300

- Вы больше 15 лет занимаетесь программой строительства 200 храмов в столице… Сколько божьих домов построил Владимир Иосифович Ресин и сколько еще собирается построить?

- Во-первых, я всего лишь принимал участие, а строили и храмостроители, и архитекторы, и священнослужители, и Патриарх, и мэр Москвы.

Если брать ту старую программу, то никто уже не называет цифру 200. Потому что уже построено и сдано на сегодняшний день 153 капитальных храма и 122 временных. И в работе еще почти столько же. Из них 42 непосредственно в строительных лесах, какие-то храмы в проектировании, какие-то в подготовке, но земли отведены уже под 300 строений. То есть, еще 15 лет программа будет работать. Но надо добавить, что она осуществляется вне бюджета, на средства самих прихожан.

Храм иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» в Очакове-Матвеевском. Фото: пресс-служба депутата ГД ФС РФ Владимира Ресина.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«А сам я - человек православный»

- Скажите, пожалуйста, а как вам удается сохранять оптимизм, работоспособность? Вера? Вы со всеми конфессиями дружите, строите храмы, и прежде всего и больше всего – православные.

- Для меня всегда в любом возрасте очень близкие были и вера, и надежда, и любовь. Во всех смыслах. Бог един, и я не делю людей по вере. Есть очень порядочные люди и среди мусульман, и среди иудеев, и среди буддистов. Многих я знаю и знал. Есть просто выдающиеся люди. Но для себя лично я выбрал православие. Причем в очень сознательном возрасте – после 75 лет.

Меня крестил сам Святейший Патриарх. Свидетелями были нынешний губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и нынешний руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий. Может быть, и по этой причине у меня был личный интерес к вопросу о православных церквях в Москве. И я с благодарностью принял предложение возглавить программу строительства храмов в столице не только как опытный строитель, но и как приверженец православия.

- А до принятия православия вы какую-то веру исповедовали? Все-таки в солидном возрасте крестились.

- Нет, никакой религиозной традиции я не следовал. Как многие советские люди, стоял в стороне от духовных практик. Был пионером, комсомольцем, членом партии, после перестройки стал беспартийным. Я еврей по национальности, но иудеем никогда не был, как не был ни мусульманином, ни буддистом. Как не был и ярым атеистом. Честно говоря, как-то не до богоискательства было – много работал. Для меня, как и для многих наших граждан, распад Советского союза и слом системы был болезненным. Я отвечал в Правительстве Москвы за столичный стройкомплекс. Пришлось перестраивать работу этой огромной производственной машины под новые условия. На моих глазах создавалась партия «Единая Россия», были близки ее цели и задачи, поэтому я осознанно вступил в ее ряды.

А в духовной сфере выбрал то, что оказалось ближе всего – христианство в форме православия, никого не предав и ничего не нарушив.

- А ваша жена Марта Яковлевна тоже крещенная?

- Марта Яковлевна крещена была еще в детстве. У меня вся семья – православные люди: и жена, и дочь, и зять, и внук, и правнучка. Все крещеные.

- Познер, всегда, когда брал интервью, заканчивал вопросом: что бы вы сказали Богу, когда с ним встретитесь?

- Нет, я не буду говорить об этом, знаете почему? Потому что Бог сам знает, кому чего дать. Кто чего заслужил, тот то и получит.