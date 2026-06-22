Владимир Ресин: Я люблю этот город, знакомый до слез…

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
- …Владимир Иосифович, в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме с аншлагом был представлен столичный град Москва. Экспозиция включала несколько тематических зон и отражала стратегию развития столицы до 2040 года.
- То, что вы увидели там, на форуме, лежит у меня на столе, могу вам показать. Москва-2040, проект «Открытая стратегия», вот, с надписью – Ресину Владимиру Иосифовичу, великому строителю Москвы. Собянин, сентябрь 2025 года. И вот я посмотрел ее внимательно, прочитал и понял, что все, что здесь написано, будет сделано. Или с участием Сергея Семеновича, или его последователями.
- Планы уж очень грандиозные. Они реальны?
- А что смущает? До 2040 года – 14 лет. У нашего мэра сильная команда профессионалов, его заместителей, которые отвечают за свои направления: Наталья Сергунина, Петр Бирюков, Александр Горбенко, Владимир Ефимов, Анастасия Ракова, Мария Багреева, Максим Ликсутов. Будьте уверены, Александр, «Открытая стратегия – 2040» будет реализована четко по намеченному плану и комплексно. Главное – определены ключевые направления развития – в экономике, социальной сфере, промышленности. Это ведь работает по принципу: выбираешь главное звено, и оно вытаскивает всю цепь. И все, что здесь указано, совершенно реально.
- И какие звенья, на ваш высокопрофессиональный взгляд многолетнего практика - градостроителя и управленца, главные? Что там появилось нового, необычного, перспективного, что дает уверенность, что стратегия будет реализована?
- Ключевых направлений три. Первое: привлечение инвестиций, как государственных, так и частных. Ибо без вложений невозможно ничего создать и построить.
И я должен сказать, что сейчас в столице создан исключительно благоприятный инвестиционный климат. Москва седьмой год подряд занимает первое место в национальном рейтинге инвестиционного климата, составляемом Агентством стратегических инициатив. Общий объем инвестиций оценивается в 23,5 триллионов рублей.
Второе: реновация промышленных зон – то есть создание технопарков с перспективными направлениями производства. Знаете сколько промышленных предприятий работает в Москве? 4,5 тысячи. Причем, это предприятия в основном новые, технологичные, экологичные, и доля обрабатывающих отраслей достигает уже 50 процентов. И неуклонно растет.
В апреле 2026 года были опубликованы 18 новых проектов комплексного развития территорий столицы. Они затронут несколько районов, включая Косино-Ухтомский, Северное Измайлово, Кузьминки, Люблино, Печатники, Текстильщики, Ростокино, Академический, Тёплый Стан, Можайский, Силино, Даниловский, Царицыно и другие.
На месте бывших промышленных зон и устаревших площадок планируют построить более 1,4 млн кв. м недвижимости. Основная часть нового строительства (почти 900 тыс. кв. м) придётся на общественно-деловые и производственные объекты. Реализация проектов позволит создать более 6,8 тыс. рабочих мест.
- Рабочие места и предприятия – это, конечно, отрадно. Особенно, если есть где комфортно жить.
- Правильно, и потому третье ключевое направление - комплексное развитие территорий (КРТ). А оно включает в себя не только создание рабочих мест, а строительство жилья и создание современной инфраструктуры для комфортной жизни людей: школы, детские сады, поликлиники и больницы, торговые, спортивные, развлекательные и образовательные центры, театры, музеи, парки и, конечно, храмы.
Не буду говорить о новом строительстве жилья – сами видите – новостройки растут, как грибы после дождя. Скажу только о программе реновации – в нее включена 131 площадка в 11 округах и 45 районах Москвы. Планируется строительство 2,7 млн кв. м жилья рядом с прежним местом проживания и расселение 542 ветхих домов. В 7 районах программа завершена, жилье получили 200 тысяч человек.
- Мы живем не для того, чтобы работать, а работаем, чтобы жить. И жить хорошо, обеспеченно, удобно.
- Правильно, и Москва уже сейчас стала одним из лучших городов в мире по комфортности проживания несмотря на то, что за последние годы столица значительно увеличилась - в ней сейчас числится более 13 миллионов жителей.
Что такое сделать комфортным город с населением в 13 с лишним миллионов, с огромной территорией?
- Ну, например, освободить людей от каких-то мелких забот, отнимающих время.
- Ровно поэтому активно развивается, например, такая отрасль, как система доставки товаров роботами. Заметили, наверное, как много их сейчас бегает по столичным улицам? Они – часть экосистемы «умный город».
Посмотрите на благоустройство – окраины мегаполиса ничем не отличаются от центра. Пора перестать называть районы «спальными» – они стали районами для полноценной комфортной жизни.
Я смотрел сталинский генплан 1936 года по Москве, и то, что было тогда и сегодня отличается, как небо и земля. Сталинский генплан уже выполнен и перевыполнен.
Например, первые набережные были построены при Сталине. Но только - в историческом центре.
А сейчас они прекрасны в любом отдаленном районе мегаполиса. Пройдите по берегам рек и прудов в Солнцево или Митино, Строгино или вдоль Яузы – как ухожены берега, подстрижена травка, проложены и вымощены пешеходные дорожки, высажены цветы, построены детские площадки и установлены тренажеры для занятий физкультурой. И то количество набережных, которое было обустроено Сталиным - мизерное по сравнению с тем, что сделано сегодня.
- О, получается, что работаем по завету товарища Сталина?
- При чем здесь Сталин? Город обустраивается для каждого москвича, для его удобства. Для полноценной жизни. В любом районе должно быть достаточно продуктовых и товарных магазинов не за три квартала, а у каждого дома, кафе и ресторанов, школ и детских садов, детских площадок и поликлиник, кинотеатров и центров современных развлечений – и это делается. А другие города берут с Москвы пример.
- Я как-то подсчитал: развитие метро, МЦД и второго кольца сделало возможным в течение часа добраться в любое, самое отдаленное место столицы из любого района. Раньше, например, из Крылатского до Перова или Солнцева нужно было «пилить» на общественном транспорте часа полтора-два.
- Вот именно. А в нынешнем году вот-вот откроется еще и участок Рублево-Архангельской ветки, включающий пять станций – новые «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Генерала Карбышева» и открытые ранее «Деловой центр» и «Шелепиха».
- А я трамвай люблю. Видел уже беспилотный вагон. Но проехать не рискнул…
- И зря. Вполне безопасно и удобно. До конца 2026 года в городе будут курсировать 15 таких трамваев.
- Я вошел во вкус: но как бы все это сделать поскорее, а не через 14 лет?
- Не надо спешить. Знаете такую пословицу «поспешишь – людей насмешишь»? Это именно тот случай. Развиваться следует по всем направлениям и в плановом режиме работы столичной экономики. Вы посмотрите, какая обстановка в стране. Идет специальная военная операция. И нам важно подставить плечо другим российским городам, кому наша помощь требуется. Москва ведь не только собой занимается. Она помогает и фронту, и другим регионам. Только в Донецке и Луганске с помощью столицы реконструировано свыше 2 тысяч объектов, восстановлено более 1 тысячи километров инженерных сетей и миллионы квадратных метров дорожного покрытия.
- Я бывал в Донецке много раз, свидетель – несмотря на постоянные обстрелы от укронацистов, дороги хорошие там есть. Дорожники работают.
- Знаю, что ранее вашим любимым место местом столицы было ВДНХ. Там ваше детство прошло, юность. Скажите, пожалуйста, у вас и сейчас душа лежит к этому району?
- Мне все районы столицы близки. Но раз вы задали этот вопрос, я могу сказать. Да, ВДНХ я знаю с детства. Во время войны выставка была закрыта, но я через забор перелезал на территорию. Сравнивать нынешний ВДНХ с прошлым, это все равно, что сравнивать булыжную мостовую с современным покрытием дороги.
Кстати, на ПМЭФ-2026 было подписано соглашение между ВДНХ и Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства о создании многофункционального спортивного комплекса в парке «Останкино». Площадь объекта составит 20 тыс. кв.м., почти половину займёт всесезонный падел-центр с 30 кортами. Строительство планируется завершить до конца 2027 года.
- Владимир Иосифович, у вас огромное количество наград и регалий. В данный момент на пиджаке видим депутатский значок и Золотую Звезду Героя Труда России. Вы стали почетным гражданином Москвы. – скажите, пожалуйста, а этот знак на каком месте?
- Я считаю, на одном из первых мест. И дело не в том, носишь ты этот знак постоянно или не носишь, для меня очень дорого это признание и огромная честь. Я благодарен руководству Москвы за то, что весь пройденный мною путь в столице получил такую высочайшую оценку. Тем более от такого мэра, как Сергей Семенович Собянин. Этот человек - яркий пример личности, профессионала, который находится на своем месте. Он умеет мыслить стратегически, а работать – системно, видя конкретную цель и не забывая о деталях. На самом деле это очень сложно в таком огромном мегаполисе, а тем более – в условиях беспрецедентного санкционного давления, ограничения доступа к иностранным инвестициям и технологиям, нехватки квалифицированных кадров. И при этом еще и развивать социальную сферу, и учитывать запросы горожан. Но ведь справляется.
- А вот еще была информация, что на предварительном голосовании в партии «Единая Россия» для отбора кандидатов на выборы в Госдуму IX созыва, вы заняли третье место, а на четвертом – легенда мирового хоккея - Владислав Третьяк. Конкуренция-то была очень серьезная!
- Да, конкурс был жесткий – в Москве 14 человек на одно место. Есть новые люди из числа участников СВО. Сейчас рано говорить, кто куда пойдет, впереди еще первый этап съезда. Вот он-то и определит, кто будет баллотироваться.
Но мне, конечно, приятно было получить высокую оценку, ведь в предварительном голосовании по стране принимали участие более 10 миллионов избирателей.
А с Владиславом Третьяком мы друзья, он выдающийся человек, вошедший в историю нашу и как хоккеист, и как политический деятель, и я уверен, что у него много сил, чтобы успешно работать на благо своей родины. Пожелаю ему удачи.
- Вы больше 15 лет занимаетесь программой строительства 200 храмов в столице… Сколько божьих домов построил Владимир Иосифович Ресин и сколько еще собирается построить?
- Во-первых, я всего лишь принимал участие, а строили и храмостроители, и архитекторы, и священнослужители, и Патриарх, и мэр Москвы.
Если брать ту старую программу, то никто уже не называет цифру 200. Потому что уже построено и сдано на сегодняшний день 153 капитальных храма и 122 временных. И в работе еще почти столько же. Из них 42 непосредственно в строительных лесах, какие-то храмы в проектировании, какие-то в подготовке, но земли отведены уже под 300 строений. То есть, еще 15 лет программа будет работать. Но надо добавить, что она осуществляется вне бюджета, на средства самих прихожан.
- Скажите, пожалуйста, а как вам удается сохранять оптимизм, работоспособность? Вера? Вы со всеми конфессиями дружите, строите храмы, и прежде всего и больше всего – православные.
- Для меня всегда в любом возрасте очень близкие были и вера, и надежда, и любовь. Во всех смыслах. Бог един, и я не делю людей по вере. Есть очень порядочные люди и среди мусульман, и среди иудеев, и среди буддистов. Многих я знаю и знал. Есть просто выдающиеся люди. Но для себя лично я выбрал православие. Причем в очень сознательном возрасте – после 75 лет.
Меня крестил сам Святейший Патриарх. Свидетелями были нынешний губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и нынешний руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий. Может быть, и по этой причине у меня был личный интерес к вопросу о православных церквях в Москве. И я с благодарностью принял предложение возглавить программу строительства храмов в столице не только как опытный строитель, но и как приверженец православия.
- А до принятия православия вы какую-то веру исповедовали? Все-таки в солидном возрасте крестились.
- Нет, никакой религиозной традиции я не следовал. Как многие советские люди, стоял в стороне от духовных практик. Был пионером, комсомольцем, членом партии, после перестройки стал беспартийным. Я еврей по национальности, но иудеем никогда не был, как не был ни мусульманином, ни буддистом. Как не был и ярым атеистом. Честно говоря, как-то не до богоискательства было – много работал. Для меня, как и для многих наших граждан, распад Советского союза и слом системы был болезненным. Я отвечал в Правительстве Москвы за столичный стройкомплекс. Пришлось перестраивать работу этой огромной производственной машины под новые условия. На моих глазах создавалась партия «Единая Россия», были близки ее цели и задачи, поэтому я осознанно вступил в ее ряды.
А в духовной сфере выбрал то, что оказалось ближе всего – христианство в форме православия, никого не предав и ничего не нарушив.
- А ваша жена Марта Яковлевна тоже крещенная?
- Марта Яковлевна крещена была еще в детстве. У меня вся семья – православные люди: и жена, и дочь, и зять, и внук, и правнучка. Все крещеные.
- Познер, всегда, когда брал интервью, заканчивал вопросом: что бы вы сказали Богу, когда с ним встретитесь?
- Нет, я не буду говорить об этом, знаете почему? Потому что Бог сам знает, кому чего дать. Кто чего заслужил, тот то и получит.