Переменная облачность и кратковременный дождь ожидаются в Москве 20 июня 2026 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суббота, 20 июня, порадует москвичей устойчивой летней погодой без экстремальных сюрпризов. После нескольких дней с переменной облачностью и локальными дождями погода в Москве останется в комфортном климатическом русле. Синоптики обещают переменную облачность, лишь местами кратковременные дожди, а температура воздуха будет держаться в пределах климатической нормы для второй декады июня.

Погода в Москве 20 июня 2026 года: температура воздуха

Днем воздух в столице прогреется до плюс 19–21 градуса. Это комфортная температура, которая не создает дискомфорта ни в тени, ни под солнцем. Ночью столбики термометров опустятся до 10–12 градусов тепла, что создаст идеальные условия для хорошего сна с открытым окном.

Осадки в Москве 20 июня 2026 года

Небо над столицей будет переменной облачности. Кратковременные дожди возможны, но только местами — в основном на периферии области. Центральные районы Москвы с большой вероятностью останутся сухими. Если дождь и начнется, он будет быстрым и непродолжительным. Ночью осадки маловероятны, установится небольшая облачность без дождя. Зонт можно взять с собой для подстраховки, но массовых осадков не ожидается.

Переменная облачность и кратковременный дождь ожидаются в Москве 20 июня 2026 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в субботу будет дуть с северо-запада, его скорость составит 6–11 метров в секунду — умеренный, вполне комфортный для прогулок. Атмосферное давление немного повысится по сравнению с предыдущими днями и достигнет 750 мм ртутного столба днем и 752 мм ночью. Это близко к климатической норме для июня.

Особых предупреждений от МЧС и Гидрометцентра на субботу нет. Погода будет спокойной и предсказуемой. Водителям не придется бороться с ливнями, а пешеходы могут смело строить планы на прогулки, пикники и выезды на природу.

Погода в Москве 20 июня — это идеальный летний выходной: тепло, переменная облачность и минимальный риск попасть под дождь. Отличные условия для прогулок по паркам, походов в кафе с открытыми верандами и просто отдыха на свежем воздухе с друзьями или семьей. Хорошая новость в том, что в воскресенье станет еще теплее — до +24 градусов, а вероятность дождя будет еще ниже.