Собянин провел технический пуск участка метро от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева"

Мэр Москвы Сергей Собянин 20 июня принял участие в техническом пуске участка от станции "Делового центра" до "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена. Фото: предоставлено пресс-службой мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин 20 июня принял участие в техническом пуске участка от станции "Делового центра" до "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена.

- Сегодня запускаем первый участок Рублево-Архангельской линии. Сейчас это технический пуск, а в сентябре поедут пассажиры. Таким образом, около полумиллиона москвичей получат дополнительную транспортную доступность к метро, - сказал Сергей Собянин.

Фото: предоставлено пресс-службой мэра и правительства Москвы

По новому участку метро сейчас организовано движение тестового мотовоза без пассажиров. Это позволит проверить работоспособность устройств автоматики, телемеханики и управления движением поездов, устройств тяговой сети, поездной и диспетчерской радиосвязи. Только после этого будет дан официальный запуск для пассажирского движения.

Сейчас произведен технический пуск, но в сентябре около полумиллиона москвичей получат дополнительную транспортную доступность к метро Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Рублево-Архангельская линия метро станет 17-й на карте столицы и будет важным транспортным элементом для Москвы, связав деловой центр "Москва-Сити" с жилыми районами северо-запада и подмосковным Красногорском. Всего это 27,6 километра с 12 станциями. Первые две станции, "Деловой центр" и "Шелепиху", открыли еще в 2018 году в составе БКЛ, сейчас они проходят интеграцию в Рублево-Архангельскую линию. А в 2021 году началось строительство участка от "Шелепихи" до "Липовой рощи", в 2024 году - от "Липовой рощи" до "Ильинской". В скором времени пассажирам будут доступны удобные и быстрые пересадки на МЦК и три линии метро: Солнцевскую, Филёвскую и БКЛ.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

- Сегодня мы запускаем 8,7 км перегонов и пять станций, из них "Деловой центр" и "Шелепиха" были открыты в 2018 году, и еще три - "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева" - в настоящее время завершено строительство и проходит пуско-наладочный процесс, - рассказал Сергей Кидяев, гендиректор АО "Объединение "Ингеоком".

Станции Рублево-Архангельской линии будут оснащены самыми современными сервисами для пассажиров. На линии будет курсировать новый высокотехнологичный подвижной состав серии "Москва-2026".

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

В Хорошево-Мневниках ряд улиц назван в честь знаменитых военных деятелей и новая станция "Бульвар Генерала Карбышева" получила свое имя в честь выдающегося военачальника, который отличился сперва во время Русско-японской войны, после стал одним из лучших саперов и военных инженеров в армии.

На путевых стенах станции расположили большую надпись "Бульвар Генерала Карбышева" - она в оранжево-черных цветах, напоминая георгиевскую ленту. По бокам — генеральские звезды из латуни.

- Строительство станции "Бульвар Генерала Карбышева" проводилось открытым способом, глубина заложения около 18 метров, - рассказал Даниил Осипов, руководитель строительства ОАО "Мосинжпроект".

Станцию метро приходилось строить в условиях действующего мегаполиса - рядом жилой квартал, дороги. Однако станция мелкого заложения и строителям удалось выполнить все сложные работы без ограничений.

Станция "Звенигородская" глубиной заложения 28,4 метра имеет два подземных вестибюля с выходами к существующей и перспективной жилой застройке. Архитектурный образ станции в светлых пространствах, динамичные формы колонн, которые создают ощущение легкости и воздушности. Ожидается, что после открытия новой станцией будут пользоваться свыше 15 тысяч пассажиров в сутки.

Фото: предоставлено пресс-службой мэра и правительства Москвы

Главным элементом архитектурного оформления станции "Народное Ополчение" стали два ряда ярко освещенных колонн сложной формы, плавно переходящих в своды станционного зала. Цоколи путевых стен и колонн облицовали гранитом черного цвета, путевые стены – алюминиевыми сотовыми панелями черного и красного цветов.

Облицовку колонн выполнили из стали. Ожидается, что после открытия новой станцией будут пользоваться более 12 тысяч пассажиров в сутки.

- Мы параллельно строим вторую и третью очередь Рублево-Архангельской линии метро для того, чтобы соединить "Большой Сити" и строящийся "СберСити". Вторая и третья очередь, исходя из их высокой готовности, будут запущены в 2027 году, - сказал Сергей Собянин.

По словам мэра города, проект сложный, строителям придется прокладывать тоннели под Москвой-рекой, но все реализуемо. Сейчас стройка идет даже с опережением сроков.

Новую линию будет первое время обслуживать электродепо "Солнцево", а в перспективе планируется специально построить электродепо "Новорижское", строительство которого планируется завершить в 2027 году.

КОНКРЕТНО

Новая Рублево-Архангельская линия метро. Какие станции откроют:

— "Звенигородская"— возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда;

— "Народное Ополчение" — вдоль улицы Демьяна Бедного на пересечении с проспектом Маршала Жукова;

— "Бульвар Генерала Карбышева" — параллельно улице Маршала Тухачевского на пересечении с бульваром Генерала Карбышева;

— "Серебряный бор" — вдоль улицы Паршина вблизи пересечения с Живописной улицей;

— "Строгино" — вдоль Строгинского бульвара;

— "Липовая роща" — вдоль МКАД, рядом с Новорижским шоссе;

— "СберСити" — в районе Кунцево между Проектируемыми проездами № 7120 и 7101;

— "Новорижская" — в районе Кунцево между Ильинским шоссе и 23-м километром Новорижского шоссе.

У строителей есть планы продлить линию, построив еще две станции - "Красногорск" и "Изумрудные холмы".