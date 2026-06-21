В рамках Всероссийской акции «Свеча памяти» в Москве зажглись 1418 свечей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 21 на 22 июня, с воскресенья на понедельник, в Москве на Площади Победителей стартовала Всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти». У Музея Победы зажглись 1418 свечей в память о тех, кто отдал жизнь за Отечество.

От того страшного утра 22 июня 1941 года нас отделяют 85 лет, но память о великом подвиге наших предков будет жить вечно. А 1418 свечей на стенах музея - это 1418 дней мужества и надежды.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Акцию «Огненные картины войны» волонтеры проводят с 2015 года. Так, в 2026 году на Площади Победителей выложена и зажжена огненная композиция, посвященная вкладу Москвы и ее жителей в Великую Победу. После ночных событий эстафета памяти продолжится днем.

Известно, что добровольцы доставили частицы Вечного огня из городов-героев: Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Тулы, Смоленска, Мурманска, Керчи, Севастополя, Волгограда и Минска. Все они сошлись в финальной точке у Музея Победы.

В этом году 1418 свечей зажгли на Крымской набережной волонтеры в военной форме вместе с жителями столицы, кадетами и участниками московского отделения РВИО.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП