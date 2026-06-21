Облачная погода и до +25 градусов ожидаются в Москве 21 июня 2026 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Погода 21 июня в Москве порадует москвичей и гостей столицы теплой погодой. Метеорологи не прогнозируют в этот день осадков, гроз и шквалистого ветра.

Погода в Москве 21 июня 2026: температура воздуха

В воскресенье, 21 июня, в Москве прогнозируется облачная погода. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, без осадков. На столбиках термометров можно будет увидеть +23...+25 градусов. Ночью же температура опустится до +13...+15 градусов. Однако осадки нагрянут в российскую столицу в темное время суток.

Ветер северный от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 752 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

Днем в воскресенье, 21 июня, осадков в Москве не ожидается. Более подробно об этом дне рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В первый день заключительной декады июня управление погодой в столице перейдет к барическому гребню с запада. Он уменьшит количество и плотность облаков, окончательно прекратит дожди и активизирует дневной прогрев – температура на 1-2° превысит рамки климата – после полудня ожидается +23…+25°», - написал синоптик в социальных сетях.

Дожди в Москве идут на спад Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тепло возвращается в Москву

После прохладной и дождливой недели жителей Московской области ждут более комфортные выходные. Таким прогнозом поделился синоптик Александр Ильин. Уже к воскресенью, 21 июня, температура окажется на несколько градусов выше, чем в середине недели, а количество осадков заметно сократится.

Однако в понедельник, 22 июня, местами возможны небольшие дожди, но температура останется высокой - до +27 градусов днем.