Латунные звезды и лица героев: как выглядят новые станции Московского метрополитена

Одна их новых станций - "Бульвар Генерала Карбышева" Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

На карте Московского метрополитена в сентябре этого года появится новая линия - Рублево-Архангельская. На первом этапе откроется три новые станции - "Звенигородская", "Народное Ополчение", "Бульвар Генерала Карбышева" и еще две, которые сейчас интегрируют с Большой,кольцевой линии - "Деловой центр" и "Шелепиху".

Фото: предоставлено пресс-службой мэра и правительства Москвы

Уже на первом этапе Рублево-Архангельская линия метро позволит улучшить транспортное обслуживание Пресненского района, Дорогомилово, Филевский Парк, Щукино, Строгино, Хорошево-Мневники и Кунцево. Технический пуск пяти станций 20 июня провел мэр столицы Сергей Собянин.

- Сегодня запускаем первый участок Рублево-Архангельской линии. Сейчас это технический пуск, а в сентябре поедут пассажиры, - сказал Сергей Собянин.

"Комсомолка" посмотрела дизайн новых станций.

"Звенигородская": эффект “черного зеркала”

Станция "Звенигородская". Фото: предоставлено пресс-службой мэра и правительства Москвы

Фото: предоставлено пресс-службой мэра и правительства Москвы

Дизайнеры придумали игру контрастов - яркие светлые тона платформы и темные путевые стены. Для пола специально привезли 5000 плит светло-серого гранита из Сибири. А стенам придали эффект “черного зеркала” - для этого привезли многослойные модульные панели с лицевым слоем из тонированной нержавеющей стали. Добавить "бархатности" на колонны удалось за счет облицовки модульными панелями со специальным "мягким" покрытием. Название станции выложили фигурными золотыми буквами. На станции много света - в колоннах и на потолках установлены светодиодные светильники.

Станция расположена на пересечении улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда.

"Народное Ополчение": лица героев

Оформление станции "Народное ополчение". Фото: предоставлено пресс-службой мэра и правительства Москвы

Фото: предоставлено пресс-службой мэра и правительства Москвы

Фото: предоставлено пресс-службой мэра и правительства Москвы

Колонны сложной формы стали центральным элементом архитектурной отделки платформы. Они плавно переходят в свод потолка, зрительно расширяя границы станции.

Путевые стены оформили алюминиевыми панелями черного и красного цвета. Полы и стены вестибюлей оформили в светлых тонах, на потолке установлены необычные светодиодные светильники.

Возле названия разместят рубиновые звезды и панели с лицами героев народного ополчения. А напротив турникета появится тематический барельеф с подсветкой и мониторами, в которых разместят фото ополченцев и историческую информацию о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Станция расположена вдоль улицы Демьяна Бедного

"Бульвар Генерала Карбышева": звезды и георгиевская лента

Станция "Бульвар Генерала Карбышева" Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Дизайн платформы создавали в честь генерала-лейтенанта инженерных войск, Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. На путевых стенах станции расположили большую надпись "Бульвар Генерала Карбышева" - она в оранжево-черных цветах, напоминая георгиевскую ленту. По бокам — генеральские звезды из латуни. Полы на станции светло-серые.

Барельеф на станции "Бульвар Генерала Карбышева" Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

- Станция посвящена советскому герою генералу-лейтенанту инженерных войск Дмитрию Карбышеву и инженерным войскам вооруженных сил. На колоннах пассажиры смогут увидеть восемь панно из фибробитона, на которых изображены этапы развития инженерных войск, - рассказал Даниил Осипов, руководитель строительства ОАО "Мосинжпроект".

Сюжеты панно создали специально для этой станции, за основу взяли разные исторические периоды, в их числе Первую и Вторую мировые войны. На барельефах можно увидеть как менялись гербы инженерных войск. Еще два панно будут у эскалаторов, одно большое — над лестничным спуском. Изображение генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева появится возле комнаты отдыха локомотивных бригад.

Новая станция расположена параллельно улице Маршала Тухачевского на пересечении с бульваром Генерала Карбышева.