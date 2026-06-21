«Важный для нашей страны праздник»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил с профессиональным праздником подмосковных медиков и наградил отличившихся

Фото пресс-службы правительства Московской области

В России сегодня отмечают День медицинского работника. На территории Подмосковья его празднуют около 107 тысяч человек - врачи, фельдшеры, медсестры, сотрудники скорой помощи. Торжественное мероприятие по этому поводу прошло в Доме Правительства Московской области. Губернатор Андрей Воробьёв поблагодарил медиков за их нелегкий труд и вручил отличившимся государственные и областные награды.

– Запрос на качественное здравоохранение всегда очень заметный, - сказал Андрей Воробьёв. - Наша дружная команда регулярно подробно обсуждает все чувствительные моменты, которые волнуют жителей. Это касается записи к врачу, льготных лекарств, узких специалистов, работы скорой/неотложной помощи, родовспоможения, сложных реабилитационных мероприятий. Понимаем, что трансформация и поликлинического звена, и стационаров сегодня очень важна.

Фото пресс-службы правительства Московской области

Губернатор отметил, что в подмосковных поликлиниках и больницах полностью заменили морально устаревшее аналоговое оборудование на цифровое.

– День медицинского работника – очень важный для нашей страны, нашего Подмосковья праздник. Рад видеть тех, кто руководит нашими медучреждениями, работает в первичном звене в разных округах - главврачи, специалисты, академики. Здесь собрались те, кто в сложный момент участвовал в спасении людей в Курской, Белгородской областях, Краснодаре, Ростове. Благодарю вас, дорогие врачи, фельдшеры, водители скорой помощи за эту важную, связанную с риском работу. Поздравляю с праздником!

КОНКРЕТНО

Кого наградил губернатор

Медаль Луки Крымского (госнаграда введена в 2020 году для заслуги в области здравоохранения):

– врач-хирург хирургического отделения Дубненской больницы Вадим Афроськин.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации»:

– главврач Московского областного клиническогонаркологического диспансера Виталий Холдин;

– заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической помощи Воскресенской больницы Наталья Муравьева.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» получили:

- заведующая поликлиникой №5 - врач-терапевт Воскресенской больницы Оксана Панкратова;

- главный внештатный специалист стоматолог Минздрава Московской области Михаил Сойхер;

- заместитель главврача по поликлинической работе Московского областного перинатальногоцентра Галина Шмелева;

- заведующая отделом по учебно-воспитательной работе Раменского филиала Московского областного медколледжа Лариса Сунгурова;

- главврач Лотошинской больницы Алексей Шиховцев;

- заведующая подстанцией скорой медицинской помощи – врач скорой медицинской помощи Клинской подстанции СМП Светлана Какурина.

Благодарность Губернатора Московской области:

– заведующий региональным сосудистым центром – врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Воскресенской областной больницы Гурген Айвазян