Дождь, гроза и до +25 градусов ожидаются в Москве 22 июня 2026 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Погода 22 июня в Москве вновь обещает быть мокрой и ветреной, однако теплой. Не забудьте перед выходом из дома взять с собой зонтик, чтобы не промокнуть и не заболеть.

Погода в Москве 22 июня 2026: температура воздуха

В понедельник, 22 июня, в Москве прогнозируется облачная погода, кратковременный дождь и гроза. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, кратковременный, местами сильный, дождь и гроза. На столбиках термометров при этом можно будет увидеть +23...+25 градусов. Ночью же температура опустится до +15...+17 градусов. Осадки не покинут российскую столицу даже в темное время суток.

Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, однако иногда его порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составляет 747 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

В понедельник, 22 июня, в Москве прогнозируются кратковременные, местами сильные, осадки в виде дождя. Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, финал июня в столице жарким не будет.

«В понедельник столичный регион окажется на пути холодного атмосферного фронта. Он вызовет кратковременные дожди и грозы и немного понизит температуру – днем ожидается +22…+24°», - написал синоптик в социальных сетях.

Шквалистый ветер нагрянет в столицу 22 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Желтый уровень опасности в регионе

В Москве и Московской области 22 июня вводится желтый уровень погодной опасности из-за грозы, дождя, а также шквалистого ветра, порывы которого могут достигать 15 м/с. Об этом сообщает представитель Гидрометцентра России.

«Гроза. Период предупреждения с 12:00 22 июня до 21:00 22 июня. Днем 22 июня в Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с», – говорится в сообщении.