В гости к Романовым и «Русскому КоТу»: Что ждет посетителей столичных особняков летом

В усадьбе Остермана сейчас проходит бесплатный фестиваль. Фото: Анна КАЗАКОВА.

Усадьба Остермана

В 1782 г. хозяином усадьбы стал граф Иван Остерман, русский дипломат, который затеял реконструкцию по последней моде. Граф часто давал тут обеды, в которых было до 40 перемен блюд.

Наследник графа, решив уехать из России, в 1834 г. продал усадьбу Святейшему Синоду, который разместил там Духовную семинарию. За 74 года семинария выпустила из этих стен более 5000 воспитанников. После революции усадьбу национализировали. После войны тут «прописался» Совмин РСФСР. А потом здание передали Музею декоративно-прикладного искусства.

Именно сад Остермана стал новой площадкой проекта «Лето в Москве», где сейчас проходит фестиваль «Русский КоТ» (так обыграли тему сказочного Кота Баюна и культурного кода). Москвичи могут побывать на спектаклях, шоу под открытым небом. С разных уголков страны сюда приехали торговцы с местными товарами - ижевские вяленые овощи-фрукты, сергиево-посадские пряники, фермерские сыры и колбасы, наряды в народном стиле (не обойдется без кокошников на любой вкус!) и проч. Каждый день проходят лекции на самые разные темы и мастер-классы. На лавочках и пуфиках, заботливо разложенных по всему саду, можно провести целый день. Проголодались - добро пожаловать в летнее кафе.

Подробности: russki-kot.ru

ГДЕ: м. «Цветной бульвар», ул. Делегатская, 3

Вход свободный.

Особняк Герцена

Сейчас это невысокое строение с мезонином утопает в зелени. В жару очень помогает перевести дух. Многие, оказываясь под старыми деревьями, с интересом узнают, что рядом - музей!

Возле особняка сохранился тенистый сад, где можно отдохнуть от жары. Фото: Анна КАЗАКОВА.

Одним из владельцев усадьбы был богатый помещик Иван Яковлев. Дом он приобрел для своего внебрачного сына Саши, которого 45-летнему помещику родила 16-летняя немецкая девушка Генриетта-Луиза Гааг, дочь чиновника из Штутгарта. Иван Алексеевич не мог дать незаконнорожденному отпрыску свою фамилию и придумал новую - Герцен - сын «сердца» в переводе с немецкого. С 1843 г. он вместе со своей семьей проживал в этом доме. Сейчас тут - его музей. Гости могут изучить экспозицию хоть сами, хоть с помощью экскурсовода, узнать о выдающихся людях, владевших особняком. Также тут проводят всевозможные лекции не только о прежнем хозяине, но и на смежные темы - например, «Герцен и Достоевский». Кроме того, можно прекрасно погулять по саду чудом уцелевшей городской усадьбы.

ГДЕ: м. «Смоленская», «Арбатская», Сивцев Вражек, 27.

Цена билетов: 500 - 600 руб.

Особняк Струйского

В XVIII в. этим местом владел потомок князей Шуйских поэт Николай Струйский. В 1769 году при родах умерла его жена, и через пару лет он продал усадьбу надворному советнику Петру Белавину. Новый хозяин кардинально перестроил особняк: появился каменный дом, хозпостройки, пруд и сад (сейчас это небольшой сквер).

Летом очень приятно гулять по саду особняка. Фото: Ovchinnikova Irina/Shutterstock/Fotodom

С 2017 г. в особняке расположился частный музей Николая II, организованный художником-реставратором Александром Ренжиным. Коллекцию он собирал 35 лет. Итог - более 3000 экспонатов, охватывающих период жизни Романовых с 1868 до 1918 г. - иконы, церковная утварь царской семьи, парадные портреты императоров, свыше 500 подлинных фото, автографы Николая II и Александры Федоровны, императорский фарфор, серебро, личные вещи членов императорской семьи, подарки, выпущенные к коронации.

Один из экспонатов - императорский графин в форме короны. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН. Перейти в Фотобанк КП

В музее проходят экскурсии и концерты (по билетам и по регистрации). Программу публикуют на месяц вперед. Летом можно погулять по скверу и насладиться пением птиц.

Подробности: museyfondn2.ru

ГДЕ: м. «Бауманская», Токмаков пер., 21/2, стр. 1.

Цена билетов: 250 - 350 руб.

Особняк Лемана

Это строение пудрового цвета напоминает изящную игрушку. Построили его в 1885 г. по проекту архитектора Владимира Гамбурцева по заказу гражданина Швейцарии Якова Лерха. Почти через 10 лет его приобрели Леманы - Василий Адольфович (председатель правления Московского промышленного банка) и Софья-Аделаида Карловна.Они перестроили дом из одноэтажного в двухэтажный. Внутри строения сохранились резные двери из дуба, лестницы с коваными перилами. А еще здесь можно полюбоваться на камины, лепнину, увидеть антикварную мебель XIX века со статуэтками, посудой и безделушками.

Особняк построили в 1885 г. Фото: Анна КАЗАКОВА.

В особняке регулярно проходят мастер-классы, на которых предлагают заняться керамикой, создать миры японского режиссера-аниматора Миядзаки или же освоить азы живописи в стиле любимого художника. На прилегающей территории когда-то был сад (сейчас это милый сквер) можно посидеть на лавочках, а во время фестивалей насладиться живой музыкой.

В особняке Лемана можно попробовать себя в роли художника. Фото: t.me/tvorcheskielyudi

Подробности: tvorcheskielyudi.ru

ГДЕ: м. «Курская», Гороховский пер., 19.

Цена билетов: мастер-классы - от 2500 руб.

А что еще?

Усадьба «Кусково» графов Шереметевых 250 лет назад была модным местом для увеселения московской знати. В XX и XXI вв. здесь снимали фильмы - «Виват, гардемарины», «Тайны дворцовых переворотов», «Адмирал», «Достояние республики».

Кусково не раз становилось съемочной площадкой фильмов и сериалов на исторические темы. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В исторических павильонах проходят выставки. В Оранжерее сейчас показывают датский фарфор. В Эрмитаже - редкие предметы коллекционирования - трости XVIII - нач. XX вв. с фарфоровыми рукоятями.

Летом в Кусково проходят музыкальные концерты «Классика в Кусково». Например, можно послушать органную музыку, фортепианные концерты - огромный выбор.

ГДЕ: м. «Новогиреево», ул. Юности, 2.

Цена билетов: парк - 50 - 100 руб., выставки - 200 - 300 руб.