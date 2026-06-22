Здесь венчался Пушкин и пел в церковном хоре Суворов: В каких старинных храмах Москвы прихожанами были известные исторические личности

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В столице уцелели храмы, в которых крестились, венчались и молились известные исторические личности России. Среди них - правители, полководцы, ученые, писатели и другие знаменитые деятели прошлого.

Рассказываем, какие старинные храмы помнят этих прихожан.

ИДЕЯ О МУЗЕЕ ОСТАЛАСЬ НА БУМАГЕ

Около площади Никитских ворот сохранилась церковь Феодора Студита, построенная в 1626 году. Ее называют в народе Суворовской. А все потому, что прихожанами этого храма были полководец Александр Суворов и его семья. Здесь маленький Саша был крещен при рождении, подрос и пел в церковном хоре. В дальнейшем Суворов был одним из благотворителей храма. Его отец и мать были похоронены на приходском кладбище. В память об Александре Васильевиче и его родителях в храме и сегодня постоянно совершаются панихиды.

Церковь Феодора Студита у Никитских ворот. Фото: feodor-studit.org

Во время реставрации в 80-е годы прошлого века в церкви воссоздали утраченное после пожара 1812 года пятиглавие с кокошниками и завершение шатровой колокольни. Общественность тогда предлагала создать в этом здании музей Суворова, но идея так и осталась на бумаге.

Где: ст. м. «Арбатская», ул. Б. Никитская, д. 29, стр. 2.

АПОСТОЛ ОТ ОПЕРНОГО БАСА

Напротив Суворовского храма стоит еще один уникальный памятник - храм «Большое Вознесение» у Никитских ворот. В нем в феврале 1831 года венчались 31-летний Александр Пушкин и 18-летняя Наталья Гончарова. Причем здание на тот момент еще было недостроено. Поэтому церемонию пришлось устроить в трапезной, где строительные работы тогда уже не проходили. Храм начали возводить в 1798 году, за год до рождения Пушкина, а завершили в 1836 году, за год до его смерти. Еще 12 лет здесь занимались отделкой и внутренней росписью.

Храм «Большое Вознесение» у Никитских ворот. Фото: mos.ru

В 1920 году в этой же церкви провели венчание дочери Федора Шаляпина - Ирины. Оперный певец сам во время богослужения читал отрывок из послания Апостола Павла.

Где: ст. м. «Арбатская», ул. Б. Никитская, д. 36, стр. 1.

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

С семейством Пушкиных связан и другой храм в столице - собор Богоявления в Елохове. Его построили в 18 веке по приказу Петра Первого. Именно здесь решили крестить своего сына родители будущего поэта Александра Пушкина - Сергей Львович и Надежда Осиповна. Метрическая книга церкви со сведениями о ребёнке хранится сегодня в Главархиве Москвы.

Собор Богоявления на Спартаковской улице. Фото: mos.ru

Крещение провели в трапезной, на месте нынешнего Благовещенского придела. Эта часть храма сохранилась с конца восемнадцатого века. При желании сюда можно зайти свободно.

Где: ст. м. «Бауманская», ул. Спартаковская, д. 15.

МОЛИЛСЯ НЕБЕСНОМУ ПОКРОВИТЕЛЮ

В храме святителя Николая Мирликийского в Старом Ваганькове недалеко от дома Пашкова часто бывал писатель Николай Гоголь. Он любил молиться в этом храме, посвященном его небесному хранителю. Построенная в 16 веке церковь была домовой при Московском Дворянском институте. Как-то Гоголь вместе с воспитанниками института слушал пасхальную заутреню, стоя у клироса.

Храм святителя Николая Мирликийского в Старом Ваганькове. Фото: Ирина Шаплова, mos.ru

После 1917 года храм закрыли. Позже здание отдали под склад Ленинской библиотеки. В начале 1990-х годов храм вернули Русской Православной Церкви.

Где: ст. м. «Боровицкая», Староваганьковский пер., д. 14.

НА СТРАНИЦАХ РОМАНА «ВОЙНА И МИР»

Белоснежный храм Николая Чудотворца в Хамовниках спрятался среди современных многоэтажек. Построенный в 17 веке он украшен кокошниками, изразцами, наличниками, а также похожим на вышивку декором в стиле русского узорочья. По соседству в усадьбе жил писатель Лев Толстой. До отлучения от церкви он был одним из прихожан храма. Исследователи считают, что именно его упоминает Лев Николаевич в одной из глав романа «Война и мир», описывая покидающие Москву наполеоновские войска.

Храм Николая Чудотворца в Хамовниках. Фото: mos.ru

Где: ст. м. «Парк культуры», ул. Тимура Фрунзе, д. 1/2, стр. 1.

МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ ПРИХОДИЛ

Церковь Георгия Победоносца на Псковской горке в парке «Зарядье» признана одним из древнейших религиозных сооружений Москвы. Свою историю ведет с 15 века, когда на этом месте был построен каменный храм. А в 17 - 18 веках в стиле русского узорочья были возведены основные церковные строения, а также колокольня и трапезная в стиле псевдоготики. В этом храме молились ученый, писатель и историк Михайло Ломоносов, патриарх Никон, писатель Антон Чехов. Некоторые исследователи отмечают, что бывал здесь император Николай II. В этом храме венчался «шоколадный король России» Алексей Абрикосов. Позже он крестил там же своих пятерых детей.

Церковь Георгия Победоносца на Псковской горке. Фото: mos.ru

Среди святынь церкви - Казанская икона Божьей Матери со следами от 13 пуль. Этот образ известен как икона-мученица. Специалисты определили, что икона была расстреляна из нагана в 1930-е годы.

Где: ст. м. «Китай-город», ул. Варварка, д. 12.