В Москве открыли Музей памяти, который напомнит о зверствах нацистов в СССР

В Москве открыли первый национальный Музей памяти, посвященный жертвам геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

В Москве открыли первый национальный Музей памяти, посвященный жертвам геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Экспозицию символично представили 22 июня - в День памяти и скорби. На открытие приехали помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр культуры РФ Ольга Любимова.

Новый музей открыли в 1-м Самотечном переулке. Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

- Посещать этот музей нужно с детьми шестых-седьмых классов. Очень важное место, рассказывающей о тех страницах истории, которые не принято было афишировать. Международным решением был признан геноцид евреев, цыган, но не советского народа. Но в действительности потери среди мирного населения, стариков, женщин Советского Союза колоссальные. Точную цифру мы до сих пор не знаем - она между 13 и 17 млн человек, - сказал Владимир Мединский.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

После осмотра экспозиции Владимир Мединский обратил внимание, что нацисты, пытаясь захватить нашу страну, проявляли крайнюю жестокость к советским людям, но им не удалось сломить сопротивление. Наоборот - воля к сопротивлению и победе удвоились.

- 85 лет назад началась Великая Отечественная война. Мы никогда не забудем героев. И школьникам нужно рассказывать об этом, особенно о злодеяниях, которые творили фашисты в отношении мирного населения и детей. Как можно больше школьников должны посетить этот музей, они должны знать правду, - сказал Сергей Кравцов.

Воспоминаниями о том страшном времени поделился Николай Махутов, ставший в годы Великой Отечественной войны узником. Ему тогда было пять лет. Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Для школьников будет подготовлена программа по посещению Музея Памяти. Сейчас, по словам Сергея Кравцова, школьники десятых классов около 30% времени на уроках истории изучают годы Великой Отечественной войны.

Новый музей открыли в 1-м Самотечном переулке. Здесь собрали документы и экспонаты, показывающие как проводились испытания биологического оружия на советских гражданах, о судах над нацистскими преступниками, информацию из проекта «Без срока давности» и маршрутах исторической памяти.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

- В музее использовали технологичные способы, которые будут понятны людям разного возраста, с разным уровнем подготовки по этой тяжелейшей теме. В создании этой экспозиции участвовали наши коллеги из музеев «Сталинградской битвы» и «Прохоровское поле», а также из Музея обороны Севастополя, - рассказала Ольга Любимова.

В музее разместили интерактивные экспонаты. Среди них — вагон для отправки людей в лагеря смерти. Есть воссозданная комната жителя блокадного Ленинграда, а также весы из концлагеря, на которых взвешивали волосы узников перед продажей. С помощью цифрового модуля «Твоя история» посетители смогут лично дополнить архив — загрузить биографии и свидетельства своих родственников.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Воспоминаниями о том страшном времени поделился Николай Махутов, ставший в годы Великой Отечественной войны узником. Ему тогда было пять лет.

- Глядя на экспозицию я увидел и свою жизнь, жестокое время оккупации, и великие сражения под Сталинградом и на Курской дуге, когда фашисты почувствовали, что их судьба предрешена. С августа 1943 фашисты организовали так называемые маршевые колонны, когда женщин и детей сделали заложниками, мы должны были прикрывать отступающих фашистов. Я был в этой колонне, эти страшные картины до сих пор перед глазами, - вспомнил Николай Махутов.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Будучи ребенком, в возрасте шести лет, он вместе с мамой прошагал около 900 км по территории России и Беларуси, а освобожден был только в Польше. В 1944 году повторно оказался в маршевой колонне. Встретиться с мамой и другими родственниками он смог на территории Беларуси. Это стало самым важным событием в его жизни.

Руководитель Музея Памяти Наталья Калашникова. Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

- Нам передали материалы из Российской национальной библиотеки, к нам присоединился Международный союз бывших несовершеннолетних узников фашизма - эти документы оживают и становятся «живой» правдой, которая теперь запечатлена здесь - в стенах музея, - рассказала руководитель Музея Памяти Наталья Калашникова.

На открытии музея также выступила руководитель управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко. Это ведомство в 2021 году возбудило уголовное дело по факту геноцида народов Советского Союза со стороны немецко-фашистских захватчиков и их пособников.

— Важно запомнить уроки этой войны, исключить забвение прошлого и не допустить повторения подобного в будущем, – отметила Светлана Петренко.

КОНКРЕТНО

- экспозиционное пространство музея площадью 1700 квадратных метров;

- пространство включает 18 тематических разделов, которые последовательно раскрывают истоки нацистской идеологии, карательные операции на территории РСФСР, ужасы блокады Ленинграда, преступления против детства, угон мирных жителей на принудительные работы и уничтожение культурных ценностей;

- отдельный модуль посвящен неотвратимости возмездия — материалам Нюрнбергского процесса;

- представлены малоизвестные факты испытаний бактериологического оружия милитаристской Японией против советских граждан.