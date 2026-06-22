Семья из Сергиева Посада будет представлять Московскую область на Всероссийском семейном фестивале сбережений и инвестиций

Фото: Министерство экономики и финансов Московской области

Московскую область на Всероссийском семейном фестивале сбережений и инвестиций будут представлять супруги Марочкины с детьми - жители Сергиева Посада. Это определилось по результатам регионального этапа конкурса, который состоялся в Звенигородском филиале Финансового университета при Правительстве РФ.

Этот фестиваль, организованный Министерством финансов России, проходит уже в третий раз. Его главная задача - развивать повышение финансовой грамотности российских семей, культуры сбережений и ответственного инвестирования.

- В региональном этапе приняли участие 22 семьи — победители муниципальных соревнований со всего Подмосковья, - рассказали в пресс-службе Министерства экономики и финансов Подмосковья. - Им предстояло не только продемонстрировать знания финансовых инструментов, но и показать умение принимать взвешенные решения в ситуациях, максимально приближенных к реальной жизни.

Среди участников выявляли лучших сразу в пяти конкурсах. Например, в деловой игре «Семейный инвесткомитет» им нужно было проанализировали предложенные организаторами инвестиционные кейсы и рассчитывать потенциальную доходность. В формате квиза («Путь инвестора: что такое IPO») участники проверили свои знания о том, как компании, в том числе стартапы, выходят на фондовую биржу. Помимо этого семьи из разных округов Московской области проверили себя в симуляторе «Собери портфель» (за четыре условных года нужно было добиться наилучшего результата, собрав инвестиционный портфель из акций и других ценных бумаг), в также интеллектуальной игре «Переводчик на финансовый».

В итоге наибольшее число очков набрали Марочкины из Сергиева Посада. Они представят регион в национальном финале фестиваля. Также в тройку лучших вошли семья Наумкиных из Балашихи и Рязанцевы из Краснознаменска.

- Фестиваль еще раз подтвердил: финансовая грамотность начинается не с биржевых терминалов и инвестиционных приложений, а дома — с семейных разговоров о целях, бюджете, накоплениях и планах на будущее, - сообщили в Минэкономики и финансов Подмосковья. - Именно такие практики формируют ответственное отношение к деньгам и помогают семьям чуть увереннее смотреть в завтрашний день.