Три исторических школы модернизируют в Таганском районе Москвы

Исторические здания учебных заведений обновят в Таганском районе по программе "Моя школа". Фото: предоставлено пресс-службой мэра Москвы Сергея Собянина

Исторические здания учебных заведений обновят в Таганском районе по программе "Моя школа". Модернизируют сразу три школы, каждой - больше 90 лет. Корпуса были построены в середине 30-х годов по индивидуальным архитектурным проектам.

- Специалисты обновляют все здания от фундамента до крыши, сохраняя архитектурную гармонию и исторические элементы, - рассказал в личном блоге Сергей Собянин, мэр Москвы.

Ход работ по обновлению школы №498. Фото: предоставлено пресс-службой мэра Москвы Сергея Собянина

Обновят здание школы №1270 "Вектор" в Товарищеском переулке. Визуально она похожа на старинный замок — высокая арка возле центрального входа, башенка с винтовой лестницей. Корпуса были построены в разное время - основной в 1936 году, пристройка в 1995 году.

Здание школы №1270 "Вектор". Фото: предоставлено пресс-службой мэра Москвы Сергея Собянина

Четырехэтажная школа №1468 на Новорогожской улице также станет более современной. Специалисты бережно приведут в порядок исторический корпус, построенный в 1934 году. Особенностью школы стало два широких лестничных марша и декоративный карниз на фасаде.

Четырехэтажная школа №1468 на Новорогожской улице также станет более современной. Фото: предоставлено пресс-службой мэра Москвы Сергея Собянина

Создать современную инфраструктуру планируют и в школе №498 на Народной улице. Специалисты приведут в порядок четырехэтажное здание с цокольным этажом и высокими потолками.

Фасады всех школ станут светлыми с яркими терракотово-оливковыми или песочно-оливковыми акцентами. Такая же цветовая палитра будет во внутренней отделке помещений. В учебных корпусах для школьников создадут зоны отдыха с диванами, пуфами и удобными подоконниками. Вместо привычных библиотек откроются медиатеки.

Ход работ по обновлению школы №498. Фото: предоставлено пресс-службой мэра Москвы Сергея Собянина

После ремонтных работ во все школы привезут новое оборудование для изучения естествознания и робототехники. Будут созданы учебные кабинеты для программирования и других научных дисциплин. Дети смогут посещать современные спортзалы, где появятся новык тренажеры.

Территории исторических учебных заведений также благоустроят. Во всех школьных дворах появятся спортивные площадки и места тихого отдыха.

Сегодня в Москве функционирует более 4500 школьных и дошкольных корпусов. В программу модернизации попали здания советских типовых проектов. С этого года в планах обновлять до 100 школьных зданий ежегодно.