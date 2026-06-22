Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и подмосковные школьники возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Фото: пресс-службы правительства Московской области

Губернатор Московской области и подмосковные школьники, отличившиеся в учебе и набравшие высший балл по разным предметам на ЕГЭ, сегодня возложили венок и букеты цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Андрей Воробьёв и лучшие выпускники школ региона таким образом почтили память героев-красноармейцев, положивших свои жизни во время Великой Отечественной войны. Сегодня, напомним, 85-я годовщина самой кровопролитной войны в истории человечества.

После возложения цветов губернатор пообщался со школьниками.

- Ребята, рад всех вас видеть! Вы приехали сюда в этот важный день – День памяти и скорби, из разных городов Подмосковья, - сказал Андрей Воробьёв. - Знаю, что все очень хорошо сдали экзамены. Хочется пожелать вам успехов при поступлении, чтобы вы были реализованы и в течение всего обучения в вузе, и после его окончания. Вы большие молодцы – стобальники, отличники. Но, мне кажется, ваше самое главное достижение – вы знаете, чего хотите. Это здорово!

Среди ребят, принявших участие в церемонии возложения цветов, в том числе и дети участников СВО.

Например, Александра Улитина из подольской школы №33 - единственная из большого 300-тысячного города, кто в этом году написала ЕГЭ по химии на 100 баллов. Отец девушки сейчас проходит реабилитацию после ранения, полученного в зоне специальной военной операции. После лечения он планирует вернуться «за ленту».

Саша рассказала губернатору, что планирует стать стоматологом, а химия для медика - один из ключевых предметов. Поэтому к ЕГЭ она готовилась очень серьезно.

Еще один стобалльник по химии - Тимофей Вишняков из Ивантеевки, выпускник школы №5.

- Патриотическое воспитание молодежи – это очень важно, особенно в наше время, - рассказал Тимофей, общаясь с Андреем Воробьёвым. - Дети, прежде всего, должны знать правду, знать историю своей страны, чтобы быть со своим народом. Важно помнить подвиг наших предков.