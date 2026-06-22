«Изучаем лучшие практики, предлагаем эффективные решения»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о работе Центра содержания территорий

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Московская область продолжает удерживать статус одного из самых передовых регионов России по внедрению различных современных решений для оперативного мониторинга информации, поступающих с мест. Одним из таких проектов стал Центр содержания территорий. Именно через него подмосковные власти наводят порядок во дворах, следят за состоянием детских площадок и составляют планы ямочного ремонта.

Работу Центра губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил сегодня с главами региональных министерств и муниципалитетов.

- Мы не только изучаем лучшие практики регионов нашей страны — Санкт-Петербурга, Татарстана, Москвы, но и сами предлагаем умные, эффективные решения, - сказал губернатор. - По аналогии с нашим ЖКХ-Центром в Центре по содержанию территорий мы объединили в одной команде представителей ЦУР, профильных подразделений, инспекторов и регоператоров.

Андрей Воробьёв уточнил, что сегодня в Центре содержания территорий трудятся более 30 специалистов:

- К ним поступает вся информация — обращения жителей, данные о выходе дворников и техники, с камер, из соцсетей и цифровых систем.

Как отметили на совещании, работа Центра построена на четыре базовых принципах.

Один из них - постоянный мониторинг ситуации «на земле». Специалисты Центра содержания территорий видят в режиме реального времени, сколько дворников вышли на уборку улиц и дворов, сколько выехало единиц техники. Сюда же поступают и обращения граждан, оставляемые на самых разных платформах, включая соцсети.

Еще один принцип работы Центра - оперативные решения, которые принимаются для исправления той или иной ситуации. Специалисты готовы в любой момент отправить на сложный участок дежурные бригады с техникой.

Благодаря мониторингу тех же соцсетей и отслеживанием ситуации через уличные камеры Центр занимается профилактикой нарушений, реагируя почти мгновенно. Это третий принцип.

А четвертый - использование современных технологий. Центр содержания территорий обладает серьезный арсеналом технических возможностей, включая мощности ЦУР, ЖКХ-сканера, подключенные к системе «Безопасный регион» камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион» и многое другое. Так, например, за навалами, которые могут образовываться на контейнерных площадках, теперь следить мобильные камеры с использованием ИИ. Причем, работают они на солнечных бататерях. Сейчас на улицах Московской области действуют 38 подобных камер, а до конца июля их будет уже около 100!

- Принцип работы и состав специалистов мы заимствовали у ЖКХ-Центра, который хорошо себя показал этой зимой, - отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов. - В каждом блоке («ТКО» и «Содержание территорий») есть старший смены, его задача — получать первым сигналы о проблеме. Если в ЖКХ — это аварии, то здесь — невыход техники или дворников. В блоке «ТКО» у нас сейчас размещены все сотрудники регоператоров, там обязательно присутствует и представители ЦУРа. А в блоке «Содержание территорий» — наши инспекторы, которые курируют территории.

Вице-губернатор сообщил, что в зоне ответственности каждого специалиста - по 3-4 муниципалитета.