Тень несвятых Патриков: Столичные тусовщики рассказали «Комсомолке» о неочевидных жемчужинах столицы

Сейчас в моде ироничный гламур. Один из самых популярных баров у богемной публики располагается, например, на территории бывшей автомойки. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ОСЕНЬ ЛЕГЕНДЫ

Патриаршие пруды официально не в тренде. Сколько можно! Около 15 лет этот квартал в центре столицы был местом притяжения как звезд, так и провинциальной публики, желающей причаститься красивой жизни. Про Патрики снимали сериалы, про них рассказывали анекдоты, тиктокеры устраивали здесь свои флешмобы (из последних - поездка по Малой Бронной на диване с электромоторчиком). Но мода капризна, и, по общему мнению ночной Москвы, Патриаршие «уже не те», поистерлись, стали своего рода масс-маркетом. Того и гляди здесь появятся аниматоры в ростовых костюмах лошадей и лавки с сувенирами, как на Старом Арбате или Никольской.

- Только за последний год рестораторы закрыли здесь около 15 модных мест. Общепит и публика перемещаются в сторону Большой Никитской, в район Трубной площади, в Хамовники, - говорит эксперт ресторанной отрасли Ирина Розова.

Но перечисленные три новых центра тусовочной жизни столицы тоже не всех устраивают. И как раз по причине своей всеобщей популярности. Истинные городские денди всегда стараются быть на шаг впереди толпы. «Комсомолка» поговорила со столичными тусовщиками и узнала, какие городские пространства сегодня только набирают популярность.

Центр «Зотов» когда-то был хлебозаводом, а сейчас место притяжения московской богемы. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

ЗАВОДНЫЕ МЕСТА

Бывшие заводы, переделанные в арт-кластеры для Москвы, - не новость. Достаточно вспомнить «Флакон» на Дмитровской или «Арму» на Курской. В этом жанре продолжают появляться новые места, которые сразу завоевывают любовь московских фланеров.

- Из актуального сейчас - бывший лакокрасочный завод на Пресне, где сохранили все исторические постройки, но облагородили их модными ресторанами и магазинами. И бывший Хлебозавод № 5 на Ходынской улице - там теперь центр конструктивизма «Зотов», куда молодежь идет и за книгами, и в мини-кинотеатр, и на выставки, и просто кофе попить, - говорит Ирина Розова.

Тюфелева роща (на фото) и располагающийся рядом квартал «Зиларт» стали модным местом отдыха в южной части столицы. Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Еще одна востребованная локация - территория «Зиларт», появившаяся на месте легендарного автозавода ЗИЛ. Недавно здесь открыли пятиэтажный музей современного искусства, в двух шагах - очень уютный парк Тюфелева роща, там же бассейн под открытым небом, недалеко великолепная набережная Шагала.

- По сути, мы наблюдаем децентрализацию городской жизни: людям все реже хочется ехать за развлечениями в центр. Они хотят получать качественный городской сервис и отдых рядом с местом проживания, - рассказывает ресторатор Евгений Демченко. - Заметно меняется и роль музеев, которые становятся более интерактивными и организуют вокруг себя больше событий.

ТАНЦЫ И ЕДА

Следующее место, которое сейчас в чести у столичных тусовщиков, сложно назвать «открытием». Скорее оно переживает второе рождение. Это парк Горького, ставший ультрамодным после открытия нового гастрокластера и пляжа на Пионерском пруду.

Если говорить о скрытых жемчужинах, то под это определение в полном смысле подходит новый потайной гастродворик в Столешниковом переулке (не пропустите арку в доходном доме Карзинкиных, рядом с Петровкой).

- Тут можно потерять связь с реальностью, потому что, по ощущениям, будто ты находишься в Париже. Можно и кофе попить, и поработать в классной атмосфере, - рассказывает блогер Лиля Пономарева.

Не менее популярным в узких кругах гастродвориком сейчас является пространство на пересечении Яузского бульвара и Петропавловского переулка. Его любят из-за обилия зелени, плетеной мебели, атмосферы загородной дачи и богемной артистической публики, которую тут можно встретить. Часто после расслабленных ужинов территория превращается в танцплощадку под открытым небом.

На веранду в бывшей автомойке на Китай-городе (Старосадский переулок) каждое лето стремятся попасть те, кто любит креатив. Внутри - бетонные блоки, открытые стены, вместо стульев - газобетонные блоки. В толпе танцующих иногда можно встретить известных людей.

Территорию бизнес-квартала «Суперметалл» раньше занимал НИИ. Поэтому даже после реновации здесь ощущается брутальный советский вайб. Но место очень популярно у зумеров, особенно тех, что любят винтаж. Здесь много старой мебели, есть масштабные маркеты с одеждой и аксессуарами. По будням здесь работают, а по выходным проводят вечеринки и фестивали. Причем в зависимости от проводимой вечеринки здесь можно встретить и более зрелую публику, а объединяет всех - любовь к музыке.

Другие модные локации

Центр Community - мультиформатный проект, включающий в себя ресторан, ночной клуб, бар, театр и лекторий в пространстве концептуальной библиотеки.

Где: Космодамианская набережная, 2.

В ДК «Кристалл» попасть удается не всем, так как большой спрос и среди молодежи, и у аудитории постарше. Внутри винтажный зал, звучит музыка в стиле техно. При этом здесь сохранилась эстетика советских рабочих клубов.

Где: Самокатная улица, 4, строение 1.

Старейший кинотеатр «Художественный», где можно не только посмотреть авторское кино в оригинале, но и поработать с ноутбуком, зайти в камерное кафе и ресторан.

Где: Арбатская площадь, 14.

Дом культуры «ГЭС-2», где проходят выставки современного искусства, мастер-классы, кинопоказы и лекции. Здесь же дети могут попасть в «сказочный лес», пока родители будут пить модный кофе с видом на Москву-реку.

Где: Болотная набережная, 15.

Культурное пространство «Клуб», где можно попасть на лекцию политолога, зайти в книжный, а позже оказаться на дискотеке нулевых.

Где: Покровский бульвар, 6/20, строение 1.