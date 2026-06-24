Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

Тишина океана, в глубине которого скользят тени его обитателей. Неспешные движения, ровное дыхание и погружение в себя. Именно так я представляла себе процесс, когда прочитала про «Йогу на глубине», которую запустил в этом году Московский зоопарк. Что ж, йогу с собаками и козами я уже пробовала, настало время ластоногих (так называют моржей и тюленей).

И вот стою я пятой точкой кверху в позе «собака головой вниз» (ощущаю себя примерно, как псина, к тому же сутулая, судя по теням на стене), а тренер командует – то в планку вставай, то коброй выгибайся. Времени прошло всего-ничего, а я уже думаю: «Ну когда там уже эта шавасана?» (любимая поза лентяев — лежишь себе, руки-ноги в стороны, расслабляешься и думаешь о чем-нибудь приятном).

Журналистка "КП" Александра Будаева Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

И тут прямо к стеклу подплывает он.

Огромный морж пускает пузыри воздуха и смотрит на меня с неподдельным изумлением. Потом грациозно выгибается: мол, смотри, как надо, научу тебя!

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ВЕДЕТСЯ НАБЛЮДЕНИЕ

Усталость как рукой сняло. За час занятия с моржами и разными видами тюленей мы успели поиграть в прятки (когда огромный зверь прячется на дне, а потом игриво всплывает в пузырьках воздуха). Понаблюдали за схваткой, во время которой тюлень пытался «проредить» усищи моржа, который вообще-то больше него раза в три. И искренне посмеялись, когда обитатели аквариума начали передразнивать тренера, в тот момент, когда он показывал нам движения.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В общем, без наблюдения мы не оставались ни на минуту. Оно и понятно: обычно люди учат ластоногих трюкам, а тут – эка невидаль – люди сами стоят то на одной ноге, то на голове! Вот и стекались к нам ластоногие посмотреть, что происходит.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Йога на глубине проходит в павильоне «Ластоногие», где живут морские котики, моржи, сивучи, серые балтийские тюлени, ларги и морские зайцы. В день вашей тренировки там плавали очаровательные моржихи Рая и Роузи, морской заяц Гарри и ларга (цветной тюлень) Буся, — рассказали корреспонденту KP.RU в пресс-службе Московского зоопарка. — Они сами регулярно занимаются с киперами и умеют подавать голос, крутиться вокруг себя и реагировать на другие команды. Также морские млекопитающие с интересом реагируют на посетителей зоопарка. Тренировки по йоге также им интересны, поэтому они и подплывают близко к стеклу, кружатся в воде и махают ластами.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Йогу на глубине» Московский зоопарк запустил недавно, занятия проходят по выходным до конца лета, записываться нужно сильно заранее – билеты раскупают быстро.

- Пожалуй, это самое необычное место, где мне приходилось проводить практику, - признается тренер Сергей Кузнецов. – Но если честно, в йоге внимание направляется внутрь себя, поэтому место не так важно. Поэтому йога и прекрасна: не нужно ничего – только коврик и ты.

Тренер Сергей Кузнецов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Коврик, кстати, выдадут на месте. От тех, кто хочет попасть на занятие, требуется только удобная спортивная одежда и позитивный настрой. Впрочем, вторым вас наверняка обеспечат моржи и компания.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

КОНКРЕТНО:

Где: Московский зоопарк, павильон «Ластоногие» (ул.Большая Грузинская, сооружение 9)

Когда: по субботам с 12.00 до 13.00, по воскресеньям с 14.00 до 15.00

Сколько стоит: 1700 рублей, билет в зоопарк включен в стоимость

Как купить билет: bilet.mos.ru

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП