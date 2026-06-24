Прекрасный вид на город и заряд бодрости на целый день обеспечены. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Утро в Москве для многих начинаются с тренировки – кто-то берет коврик для йоги и идет в ближайший парк, кто-то надевает удобные кроссовки и присоединяется к групповым пробежкам. Есть еще один вариант – подняться на одну из 16 крыш, где в рамках проекта «На высоте» проходит зумба, йога, растяжка и другие занятия. Наш корреспондент попала на танцевальный фитнес – участников собрали утром на крыше районного центре «Место встречи Прага».

Утро в Москве для многих начинаются с тренировки – кто-то берет коврик для йоги и идет в ближайший парк, кто-то надевает удобные кроссовки и присоединяется к групповым пробежкам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Панорамные виды и прилив энергии

На занятие сюда идут не только ради спорта, но и просто по-новому посмотреть на Москву. Такого вида, как с этой крыши, я еще не видела – современные высотки, впереди метеостанция, училище циркового искусства, большой поток автомобилей. Завораживает. Любители смотровых площадок меня поймут. Девушки, которые пришли на тренировку сюда впервые, сразу же стали снимать видео, красиво позировать. Мои руки тоже потянулись к смартфону.

На занятие сюда идут не только ради спорта, но и просто по-новому посмотреть на Москву. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Оставляем телефоны в рюкзаках, начинаем танцевать, - говорит Вероника Борисова, тренер по растяжке и танцевальному фитнесу. - Тренировка должна быть для вас в удовольствие, поэтому контролируйте свой темп и не переживайте, если что-то не получится сразу повторить.

Тренировка должна быть для вас в удовольствие, поэтому контролируйте свой темп и не переживайте, если что-то не получится сразу повторить. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На часах всего 10.30, а московское солнце уже стало припекать. Кто-то из девушек достал кепки, кто-то очки.

- Сегодня погода солнечная, а навеса здесь нет, поэтому берите в следующий раз с собой головной убор и воду. Или лучше записаться на вечерние занятия, - советует Елена, постоянная участница проекта «На высоте».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Часовая тренировка прошла весело и быстро, но за это время мы даже успели выучить небольшую танцевальную связку и в конце устроить мини-дискотеку. После занятия не было состояния выжатого лимона, наоборот - прилив энергии. Хотелось бежать, сделать все накопленные дела. А кому-то наоборот - замедлиться и насладиться атмосферой. Одни девушки спустились с четвертого этажа на первый, взяли круассаны и кофе, а другие участницы остались на следующее занятия - по йоге.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ВАЖНО

Все занятия проходят бесплатно, но нужно заранее оформить билет на сайте «Мой спортивный район». Тренировки будут проходить до 30 сентября 2026 года.

Расписание:

зумба — понедельник: 19.00–20.00; суббота: 10.30–11.30;

танцевальный фитнес — среда: 19.00–20.00; воскресенье: 10.30–11.30;

йога — суббота: 11.45–12.45;

растяжка — воскресенье: 11.45–12.45.

На занятие рекомендуется приходить за 5-10 минут до начала, сразу в спортивной одежде и обуви. Тренировки в непогоду не проводятся.

АДРЕСА

1. Место встречи «Янтарь» - Открытое ш., д. 4, стр. 1

2. Место встречи «София» - Сиреневый бул., д. 31

3. Деловой центр «ТехноФлагман» - ул. Пехорская, д. 1Б

4. Место встречи «Планета» - ул. Нежинская, д. 11

5. Место встречи «Прага» - ул. Нижняя Масловка, д. 10

6. Место встречи «Рассвет» - ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 23

7. Место встречи «Нева» - ул. Беломорская, д. 16А

8. Место встречи «Будапешт» - ул. Лескова, д. 14

9. Место встречи «Марс» - ул. Инженерная, д. 1

10. Место встречи «Орион» - ул. Летчика Бабушкина, д. 26

11. Место встречи «Орбита» - просп. Андропова, д. 27

12. Место встречи «Ангара» - Чонгарский бул., д. 7

13. Место встречи «Эльбрус» - Кавказский бул., д. 17

14. Место встречи «Высота» - ул. Юных Ленинцев, д. 52

15. Место встречи «Экран» - Новочеркасский бул., д. 21А

16. Место встречи «Витязь» - ул. Миклухо-Маклая, д. 27А