«Мы — одна команда»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поблагодарил депутатов Мособлдумы за совместную работу

Фото: Екатерина АГЕЕВА.

В Подмосковье подвели итоги работы Московской областной Думы VII созыва за 5-летний срок. Сегодня в стенах регионального парламента прошло заключительное (140-е по счету) заседание. Губернатор Андрей Воробьёв приехал в Мособлдуму, чтобы поблагодарить за слаженную работу.

- Хочу сказать слова благодарности за нашу совместную работу, за проекты, вопросы и вызовы, которые мы обсуждали на самых разных площадках, - сказал Андрей Воробьёв. - Считаю, что партнерство в любом деле — это очень важное подспорье. Пять лет пролетели быстро, и всегда задаешь себе вопрос: что сделано за этот период и какие задачи стоят перед нами в следующем? Все вызовы понятны только тогда, когда каждый из здесь присутствующих не устает общаться с жителями, досконально разбирается в вопросах — здравоохранение, ЖКХ, благоустройство, дороги, образование и так далее.

Губернатор отметил важность таких встреч и коммуникацию.

- Знаю, что многие из вас активно участвуют во всем, что позволяет давать ответы на самые острые и сложные вопросы жителей. Мы — одна команда. И от того, насколько убедительно, искренне и точно мы можем отвечать на запросы людей в каждом уголке Подмосковья, зависит очень многое.

Приоритеты работы Мособлдумы VII созыва губернатор и депутаты определили в сентябре 2021 года, когда обновленный парламент приступил к работе и собрался на свое первое заседание. Тогда основной акцент был сделан на самые важные для жителей Подмосковья темы - социалку, развитие экономики, поддержку бизнеса, развитие транспортной доступности и системы ЖКХ, благоустройство территорий.

Важно, что некоторые новые региональные законы затем масштабировались на федеральный уровень. Госдума поддержала уже 11 инициатив Мособлдумы, еще 7 находятся на рассмотрении. Среди масштабированных на всю страну, например, увеличенные штрафы за переходы железнодорожных путей в неположенных местах. Вместе с параллельным строительством безопасных переходов и ограждений это принесло осязаемый результат: смертность на ж/д снизилась сразу на 30%.

- Я хотел бы поблагодарить и Государственную Думу, и Совет Федерации, потому что не всегда просто принять федеральный закон, который инициируется из регионального парламента, - сказал Андрей Воробьёв. - Важно быть во всеоружии с точки зрения аргументов и обоснований: четко доказать, почему инициатива конкретного субъекта должна быть распространена на всю нашу страну. Для этого нужен высокий профессионализм и глубокое знание предмета. Хочу сказать спасибо и сенаторам, и депутатам, которые активно, старательно проводят все эти решения. У нас уже есть следующие инициативы. Очень надеюсь, что в новом периоде мы также будем услышаны.

Большую работу подмосковные депутаты сделали для формирования законодательной базы по заботе об участниках специальной военной операции и их родных. В Московской области на данный момент для них действуют уже 77 мер поддержки, включая бесплатную реабилитацию, льготы по налогам, квоты для трудоустройства и многое другое.

- В Подмосковье сформирована по-настоящему крепкая правовая база. За пять лет принято порядка 1300 региональных законов, 11 стали законами для всей страны, - подвел итоги работы депутатов спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. - Абсолютным приоритетом для Мособлдумы стала забота о бойцах и их семьях. В регионе сложилась комплексная, передовая система помощи, которая включает 41 федеральную и 36 областных мер поддержки. Особое внимание уделили семьям с детьми и вопросам демографии. Мы приняли закон, закрепивший меры профилактики абортов и защиты материнства, продолжаем развивать сеть центров медико-социальной помощи женщинам.

По словам Игоря Брынцалова, один из приоритетов работы депутатского корпуса – создание в Подмосковье комфортных условий для родителей, воспитывающих детей.

- Сегодня в регионе уже 119 тысяч многодетных семей – более чем на треть больше, чем в начале созыва, а в них растет свыше 386 тысяч детей. Все, чего удалось достичь, – результат партнерства в системе публичной власти. Мы работали совместно с Правительством Московской области, губернатором, обеими палатами Федерального Собрания, всегда открыто и конструктивно взаимодействовали с жителями. За VII созыв проведено 39 тысяч приемов и рассмотрено более 100 тысяч обращений граждан. Это позволило своевременно реагировать на запросы и вносить изменения в правовое поле.

Среди законов, которые затронули другие сферы – новые меры поддержки педагогов и врачей, включая ежемесячные компенсации аренды жилья, льготы по социальной газификации, программы реновации и расселения аварийного фонда, одним из дополнительных инструментов которой стал жилищный сертификат (при расселении владелец жилья имеет возможность купить на этот сертификат любое подходящее ему жилье в любом округе Подмосковья).

- Хочу поблагодарить вас за масштабную работу, проделанную в этом созыве, - обратился к региональным коллегам первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, также приехавший в Мособлдуму. - Московская область, как известно, вошла в тройку лидеров национального инвестиционного рейтинга. И в этом огромная заслуга мер поддержки, которые команда Андрея Юрьевича Воробьева и депутаты областной думы закрепили законодательно. Отдельная тема, на которую особое внимание обратила Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, — это выстроенная здесь система мер поддержки участников СВО и их семей. Созданный в Подмосковье стандарт мы приводим в пример всей стране.