Два десятилетия цифровой эволюции: как контроль за землей превратился в инструмент развития Москвы

Госинспекция по недвижимости за 20 лет стала одним из важнейших институтов городского контроля. Фото: Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/Fotodom

20 июня 2026 года Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости столицы отмечает свой двадцатый день рождения. За этот период ведомство эволюционировало из традиционной надзорной структуры в одного из главных драйверов градостроительных изменений, полностью пересмотрев подходы к мониторингу — от точечных проверок до тотальной цифровизации и интеллектуального анализа данных.

Систематическая работа ведомства позволила очистить Москву от более чем 22 тысяч самостроев, чья общая площадь превысила 7 миллионов «квадратов». Подобные постройки не только нарушали архитектурный облик, но и несли прямые угрозы для жизни горожан, а также мешали прокладке коммуникаций и транспортных артерий.

«За 20 лет инспекция стала одним из важнейших институтов городского контроля, - говорит руководитель Госинспекции по недвижимости Иван Бобров. - Но главный результат ее работы измеряется не количеством выявленных нарушений или демонтированных объектов. Он измеряется тем, какой стала Москва. Территории, которые когда-то были заняты самостроем, сегодня работают на город и его жителей: здесь появляются парки, социальные объекты, дороги, общественные пространства. Именно такой подход — от контроля к развитию территории — является одним из ключевых принципов современной системы управления городом».

В первые годы работы инспекторы полагались исключительно на рейдовые мероприятия и фиксацию уже свершившихся фактов нарушений. Однако сегодня арсенал ведомства кардинально изменился: в повседневную практику внедрены спутниковый мониторинг, беспилотные летательные аппараты и алгоритмы искусственного интеллекта. «Умные» системы способны распознавать первые признаки незаконных работ на ранних стадиях, что позволяет реагировать оперативнее.

Параллельно была реформирована сама модель надзора. Вместо тотальных проверок введен риск-ориентированный подход: частота визитов зависит от категории объекта. Это решение значительно сократило давление на законопослушный бизнес, сконцентрировав усилия инспекции исключительно на проблемных точках.

Причем, эволюция инспекции ознаменовалась переходом от карательной функции к профилактической. Сегодня первостепенной задачей является не наказание за уже допущенные ошибки, а создание условий, при которых эти ошибки невозможно совершить.