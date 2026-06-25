Кратковременные осадки и до +20 градусов ожидаются в Москве 25 июня 2026 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Погода 25 июня в Москве вновь обещает быть прохладной для лета. В этот день прогнозируются и осадки, поэтому одевайтесь теплее перед выходом из дома и не забудьте прихватить зонтик, чтобы не промокнуть и не заболеть.

Погода в Москве 25 июня 2026: температура воздуха

В четверг, 25 июня, в Москве прогнозируется облачная погода, местами кратковременный дождь. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, кратковременные осадки в виде дождя. На столбиках термометров можно будет увидеть +18...+20 градусов. Ночью же температура опустится до +9...+11 градусов. Осадки не покинут российскую столицу и в темное время суток.

Ветер преимущественно северный от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 745 мм ртутного столба.

Кратковременный дождь прогнозируется 25 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Осадки в Москве

В четверг, 25 июня, в Москве ожидаются осадки в виде дождя. Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, температура в этот день в столице опустится на один-два градуса ниже положенных по климату.

«В середине недели влияние солнечного и сухого антициклона на погоду столицы сохранится. При этом северные потоки в атмосфере продолжат ограничивать дневной прогрев и показания термометров окажутся на 1-2° ниже положенных по климату – после полудня +20…+22°», - написал синоптик в социальных сетях.