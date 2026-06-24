«Не пришла на работу, начальник поехал проверить»: Москвич убил сестру и собирался вынести ее по частям на улицу

Пакеты с фрагментами тела женщины обнаружены в квартире на востоке Москвы Фото: ГСУ СК России по Москве.

Стали известны новые подробности жуткого убийства на востоке Москвы. Как ранее сообщал сайт KP.RU, в квартире на Знаменской улице обнаружили несколько пакетов с расчлененными частями женского тела. По горячим следам удалось установить, что останки принадлежат хозяйке квартиры - 57-летней Виктории (имя изменено). В Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве сестры

- В ходе проверочных мероприятий установлена личность злоумышленника. Им оказался брат потерпевшей 1970 года рождения, - рассказала руководитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Сергей (имя изменено) имел доступ к квартире сестры и в день ее предполагаемого убийства приходил - его сняли камеры видеонаблюдения. Мужчина задержан.

- Тревогу забил руководитель фирмы, в которой убитая женщина работала товароведом, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Когда утром она не вышла на работу, никого об этом не предупредив, он начал ей звонить. Это показалось странным - сотрудница за годы своей работы в фирме зарекомендовала себя очень ответственным человеком. Начальник поехал к ней домой, там никто не открыл. Он забеспокоился и написал заявление в полицию.

Когда квартиру вскрыли, в комнатах и нашли те самые пакеты с частями тела.

При этом соседи убитой рассказывали, что она иногда жаловалась на странное поведение своего брата. Мол, он иногда исподтишка делает всякие гадости. Например, она подозревала, что однажды он намеренно испортил розетку и провод, чтобы сестру ударило током…

По версии следствия, во время очередной ссоры мужчина напал на сестру с ножом и убил ее. Чтобы скрыть следы, расчленил тело. Частично он пытался смыть останки в унитаз. Остальное собирался вынести из квартиры небольшими партиями, чтобы выбросить в контейнеры с мусором, но не успел.

Сейчас с задержанным работают следователи. Ему грозит до 15 лет колонии.

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